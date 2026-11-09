Una ley para incentivar la economía del conocimiento

Fortalecer la conexión entre la estrategia nacional de desarrollo con las políticas sectoriales y territoriales, y eliminar trabas para que los resultados de la investigación trasciendan el ámbito académico y se materialicen en fomentar una economía del conocimiento, son pilares esenciales de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, publicada hoy en la Gaceta Oficial en su edición ordinaria numero 94.

Aprobada por el parlamento cubano –el psado diciembre, durante el sexto periodo ordinario de sesiones–, la norma jurídica pretende dotar al país de un instrumento legal que fomente una cultura de innovación, priorice la aplicación práctica del conocimiento y oriente los esfuerzos científicos y tecnológicos hacia la solución de problemas concretos y el desarrollo sostenible de la nación.

El Dr. C. Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), dijo a Granma que la misma es fruto de la construcción colectiva de la comunidad científica cubana, con activa participación de investigadores, profesores, estudiantes, empresarios, productores agrícolas, directivos y comunicadores.

Resaltó, igualmente, que es resultado de la evolución de la política nacional de ciencia e innovación y colofón de las transformaciones impulsadas en los últimos años, las cuales contemplan la incorporación de nuevas figuras para dinamizar la innovación.

La relación incluye el Consejo Nacional de Ciencia e Innovación, como espacio de discusión de políticas al máximo nivel de Gobierno, y el Sistema de Gestión de Gobierno basado en Ciencia e Innovación, los Parques Científico Tecnológicos, las Fundaciones de Ciencia y Tecnología, las Empresas de Interfaz en las Universidades, las Empresas de Alta Tecnología y los incentivos introducidos a la producción científica y la innovación.

Más allá de lo enunciado, la Ley también aborda los desafíos esenciales a enfrentar hoy por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, como son, por ejemplo, los vinculados con el potencial humano, la falta de financiamiento en divisas, el insuficiente uso del conocimiento en la toma de decisiones y la urgencia de aumentar la visibilidad de sus impactos en el plano económico y social.

Promueve, asimismo, la inserción internacional de la CTI cubana, cuyo más reciente ejemplo es la Convocatoria Conjunta a proyectos investigativos entre el Citma y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, en los temas de Inteligencia Artificial y Medicina Natural y Tradicional.

Según aseveró el titular del Citma, también reconoce el papel protagónico de la Academia de Ciencias de Cuba como institución independiente y atendida por el Consejo de Ministros, y ratifica la ética y la vocación de servicio de los científicos e innovadores cubanos.

El paquete normativo publicado en la Gaceta Oficial también contiene el Decreto-Ley 139 De la Academia de Ciencias de Cuba, y los Decretos 154 y 155 que establecen el Reglamento de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación y el de la actividad de innovación y racionalización respectivamente.