Tormenta tropical Erin se mueve hacia el oeste y se fortalecerá

El centro de Erin fue ubicado cerca de la latitud 17.2 Norte, longitud 36.3 Oeste, y actualmente sigue moviéndose rápidamente hacia el oeste cerca de 37 km/h. Se pronostica que el fortalecimiento comience el miércoles.

Además se espera que la moción general continúe hasta la madrugada del próximo jueves, jornada en que se pronostica un movimiento hacia el oeste-noroeste.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de 75 km/h con ráfagas más fuertes.

Para esta noche se esperan pocos cambios en la fuerza de los vientos, pero graduales.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 55 km al norte del centro, de acuerdo con el último parte del NHC.

Erin se formó este lunes, 11 de agosto, al oeste de las Islas de Cabo Verde, y se pronostica como el posible primer huracán de la temporada.

En lo que va de 2025 se han registrado cuatro tormentas tropicales con nombre en el océano Atlántico —Andrea, Barry, Chantal y Dexter —pero ninguna se ha fortalecido lo suficiente para llegar a categoría de huracán.