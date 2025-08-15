CMHW
Foto: Insmet

Tormenta tropical Erin se fortalece sobre el Atlántico tropical (+ Cono de trayectoria)

Insmet / Cubadebate

Viernes, 15 Agosto 2025 06:45

La tormenta tropical Erin ha mantenido su movimiento sobre el océano Atlántico centro-occidental. Este sistema, durante las pasadas horas ha encontrado condiciones más favorables para su desarrollo, lo que propició que continuara ganando en organización e intensidad, incrementando sus vientos máximos sostenidos a 95 kilómetros por hora, con rachas superiores. 

Su presión mínima central también ha descendido a los 998 hectoPascal.

Las áreas de tormentas asociadas a Erin se concentran alrededor de su región central, con núcleos dispersos al nordeste y otro más fuerte al sudeste. Dicha región, a las seis de la tarde fue estimada en los 16.7 grados de latitud Norte y los 51.5 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 950 kilómetros al nordeste de Barbados, Antillas menores. Se desplaza con un rumbo próximo al oeste a 28 kilómetros por hora.

Durante las próximas 12 a 24 horas la tormenta tropical Erin mantendrá similar rumbo y velocidad de traslación, aunque continuará ganando gradualmente en organización e intensidad pudiendo convertirse en huracán durante la mañana del viernes.

Actualmente, este organismo ciclónico tropical no ofrece peligro para Cuba, no obstante, el Centro de Pronóstico mantiene una estrecha vigilancia sobre su evolución y futura trayectoria.

El próximo aviso de ciclón tropical sobre Erin se emitirá a las seis de la tarde de este viernes.