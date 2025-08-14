Tormenta Erin aumenta velocidad de sus vientos

La institución pronosticó un fortalecimiento gradual durante el próximo día más o menos, con una intensificación más significativa posible el viernes y el sábado.

En su más reciente informe, precisó que el centro de Erin se localizó cerca de la latitud 16.3 Norte, longitud 48.2 Oeste y se mueve hacia el oeste cerca de 28 km/h.

Según la trayectoria pronosticada, es probable que se mueva cerca o justo al norte de las Islas de Sotavento del norte durante el fin de semana.

De convertirse en huracán, Erin sería el primer gran evento de este tipo de la actual temporada ciclónica, que comenzó el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre.