Temas medulares en la mirada del Polo Científico Productivo de Villa Clara (+Audio)

Una mirada diferente al rol y a la gestión de la ciencia, matizó los debates de la sesión del Polo Científico Productivo de Villa Clara, que una vez más concentró sus análisis en temas vitales para impulsar desde diversos sectores, la economía, además de valorar otros asuntos de alta prioridad en un contexto muy complejo para Cuba.

Las investigaciones y proyectos encaminados al desarrollo del turismo, la producción de alimentos, la agroindustria azucarera y los referidos al enfrentamiento al cambio climático estuvieron en la agenda del encuentro de este encuentro, presidido por Yaíma Ángel Hernández, miembro del Buró Provincial del Partido en Villa Clara y la Dra. María del Carmen Velasco, delegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en este territorio.

Quedó bien claro que hoy, en medio de transformaciones imprescindibles para la nación, y cuando faltan muchos recursos, insumos, y combustible, es preciso, más que nunca, aplicar los resultados científicos, llevarlos a los municipios, y establecer conexiones entre la academia y la producción para que no quede en letra muerta o en una gaveta cada investigación realizada, como expresó Yaíma Ángel.

La mirada fue muy abarcadora, desde cómo llegar a las poblaciones, a las fincas, a las comunidades, y cómo lograr que los villaclareños vean en la mesa o en su vida cotidiana los impactos de los estudios realizados por los expertos en diferentes ramas del saber.

La calidad de las semillas, la producción de vitroplantas, concretar los convenios con productores, aplicar la innovación en todo lo que se hace, fortalecer los vínculos entre las formas productivas en un bien común, el cambio de la matriz energética y la capacitación a los que aplican cada investigación, ya sea en el surco, en una fábrica, en un emprendimiento, fueron focos rojos sobre el tapete de esta reunión, efectuada en la sede del Gobierno Provincial.

Los Doctores Marisol Freire Seijo, directora de Ciencia, Tecnología e Innovación del Instituto de Biotecnología de las Plantas y Raciel Lima Orozco, vicerrector de la Universidad Central y coordinador del Grupo de alimentos del Polo llamaron a gestionar la ciencia como oportunidad de negocios, acorde con las transformaciones que hoy vive la nación, donde todos, científicos, productores y decisores participen de manera activa.

De igual manera, Edelis Saavedra Rodríguez, presidenta del Parque Científico Tecnológico de Villa Clara, entidad dinamizadora de la ciencia, llamó a diseñar proyectos, agilizar su aplicación de manera más efectiva y cambiar las maneras de hacer, llegar a la base, a la población, con iniciativas como ferias comerciales, dijo.

Raiza Espinosa Broche, subdelegada general de la Delegación Provincial de la Agricultura, también se refirió a los grandes retos del sector, muy lacerado en estos tiempos, y donde ha sido necesario acudir a la ciencia para resolver grandes problemas.

Aun cuando la ciencia no se detiene, hay muchas insatisfacciones porque las producciones no llegan al plato, de ahí que se imponga priorizar cuatro programas en Villa Clara, la producción de arroz, leche y carne, papa por la vía biotecnológica y otras viandas, tal y como reclama el pueblo, dijo la Dra. María del Carmen Velasco en esta sesión que convocó a llegar a cada municipio con experiencias positivas que coadyuven a dinamizar la economía.