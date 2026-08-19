Sismicidad en Cuba se comporta en forma normal, aseguró experto

En un audiovisual difundido en la red social de Facebook, Tvsantiago (televisión de Santiago de Cuba), en el oriente de la isla, el doctor en ciencias afirmó que los primeros en informar sobre la ocurrencia de un “terremoto fuerte perceptible en Cuba somos nosotros del Servicio Sismológico Nacional”.

Añadió que esta institución pertenece al Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas y al Estado Mayor de la Defensa Civil.

El experto cubano subrayó que de “ahí en fuera no hay ningún tipo de entidad que pueda emitir una alerta o alarma de terremoto en nuestro país”.

Arango insistió en que en que no ocurrió ningún terremoto fuerte en isla y la “sismicidad que se registra en la estación central (en Santiago de Cuba) se mantiene en los parámetros normales”.

“No hay ni siquiera algún indicio de enjambre de terremoto ni nada que pudiera indicar incremento futuro de la actividad sísmica”.

Arango señaló que alrededor de las 15:00, hora local, se emitió por varios teléfonos celulares, a nivel nacional, “una falsa alarma de terremoto”.

Reiteró, al respecto, que no ha ocurrido ningún evento sismológico “ni nada en Cuba que perita emitir una alerta” de movimiento telúrico en este país.

El doctor en ciencias dijo “no saber las causas” de esa alerta o alarma de terremoto que circuló en la isla y apuntó que esta funcionó con el sistema Android ante los eventos sísmicos en Colombia y Venezuela, y quizás “por algún motivo se activó en Cuba”.

Horas más tempranas el Estado Mayor de la Defensa Civil, previa comunicación con el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, negó también la ocurrencia de un seísmo en la tarde de este martes.

A través de las redes sociales, la institución cubana indicó que la falsa alarma llegó a miles de celulares en el archipiélago.

Apuntó que ante la fake news, las personas bajaron de los edificios con el objetivo de preservar sus vidas.