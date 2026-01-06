Sigue disminuyendo la incidencia de arbovirosis

Durante la última semana, en el país se reporta una disminución de los casos de síndromes febriles inespecíficos, así como en los reportes de casos sospechosos de Dengue y de Chikungunya, en comparación con la semana que le antecedió, aunque el canal endémico de síndrome febril se encuentra aún en epidemia.

Lo alertó la doctora Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública, este lunes en la tarde, durante un nuevo encuentro del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con expertos y científicos para temas de salud.

Según explicó la especialista, los reportes de síndromes febriles han disminuido en todas las provincias; si en la semana previa los informes sumaban 16 214, en la última llegaron a 9 960 casos; 6 254 menos. No obstante, ha habido un incremento en 21 de los 168 municipios del país.

Los casos sospechosos de Dengue cayeron 2,83 %, aunque seis provincias muestran tasas superiores a la del país, Guantánamo, Las Tunas, Cienfuegos, Pinar del Río, Santiago de Cuba y Holguín. Sobre el Chikungunya, se conoció que al cierre de la última semana se contabilizaban 1 880 casos, de ellos 187 confirmados y 1 713 con sospecha clínica, para computar 955 casos menos que en igual periodo anterior.

En el encuentro, moderado por el titular del Ministerio de Salud Pública, el doctor José Angel Portal Miranda, también se presentó el habitual análisis de los modelos matemáticos para interpretar el comportamiento de las arbovirosis en el territorio nacional, durante el cual el doctor en Ciencias Raúl Guinovart Díaz, director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, ratificó el pronóstico de alcanzar el control de la epidemia.

Sobre la base del corrimiento de modelos matemáticos en los que se relacionaron los focos de mosquitos por cada 10 000 habitantes reportados en 2025 y el número de casos, el experto subrayó la relación directa que existe entre la cantidad de focos y el estado de la epidemia de Chikungunya, y recomendó prestarle la mayor atención a esto en los territorios, «si se controla el incremento de focos, disminuirá la incidencia de las arbovirosis», afirmó.

A una pregunta del compañero Díaz-Canel Bermúdez sobre la estrategia de la campaña antivectorial para 2026, la doctora Peña García informó que ya se iniciaron los tratamientos para el control del vector, poniendo énfasis en el adulticida, a fin de que las nuevas camadas del insecto no sean portadoras de los virus.

Nuevas tecnologías para tratar pacientes post-chikungunya

En el encuentro de este lunes entre el Presidente de la República y expertos y científicos para temas de salud, se presentó una Evaluación de la efectividad y protocolo de implementación del estimulador eléctrico Stimul-W para el manejo de la Artralgia crónica post-Chikungunya en el Sistema Nacional de Salud.

Es este un dispositivo médico de la institución científica Combiomed, adscripta a Biocubafarma, diseñado para la prevención y aceleración de la cicatrización de úlceras dérmicas, y que ha demostrado su efectividad como alternativa terapéutica complementaria sobre la inflamación articular y como componente analgésico.

El ingeniero Arlem Lesmes Fernández Sigler, director general de Combiomed, explicó que se trata de un estimulador eléctrico de baja frecuencia y dos canales, que cuenta con registro sanitario en Cuba, México y Venezuela.

Introducido en el año 1998, el Stimul-W de Combiomed ha tenido como escenarios principales instituciones de nivel secundario y terciario con fines de investigación y tratamiento de úlceras venosas, del pie diabético, en sicklémicos, en heridas dehiscentes y osteomielitis crónica, señaló el tecnólogo.

También se utiliza de forma exitosa en hospitales e institutos para la prevención y tratamiento de úlceras por presión y en instituciones de primer nivel de atención como parte de la respuesta de Biocubafarma para atender los cambios en la dinámica demográfica.

En mayo de 2024, el equipo se introdujo en 188 centros sicopedagógicos y hogares de ancianos; y en agosto de 2025, en 451 policlínicos, además de otras 400 unidades entregadas a la empresa Ensume.

Como parte del intercambio, la doctora Yamilé Valdés González, investigadora del Instituto de Endocrinología, presentó las consideraciones sobre un estudio de efectividad para la ampliación del uso del Stimul-W, en específico en adultos con sintomatología articular, posterior a la fase aguda del Chikungunya.

Explicó que el objetivo primario del estudio «es demostrar la efectividad de este equipo médico en el tratamiento de adultos con sintomatología articular, basado en estimulación eléctrica más cuidados convencionales en comparación con el estándar de cuidados convencionales del Chikungunya.

Al abordar la estrategia integral para implementar la ampliación de uso del Stimul-W en el Sistema Nacional de Salud, la doctora Valdés González explicó que se concibe el establecimiento de un protocolo de actuación con un procedimiento estandarizado para la aplicación del estimulador eléctrico con el fin de aliviar la sintomatología articular posterior a la etapa aguda de la enfermedad, fundamentalmente inflamación y dolor en hombro, mano, rodilla y tobillo.

Concibe, además, de forma inicial, un Protocolo de intervención sanitaria y levantamiento de datos, con una evaluación de resultados del protocolo de actuación, en trabajadores de la Salud de las provincias de La Habana y Matanzas, tomando en cuenta el principio de que también hay que cuidar a los cuidadores.