Semana de la Enfermería Neonatal honra el compromiso y la entrega de los profesionales de la salud pública cubana

Detalla que, hasta el próximo 19 de septiembre, se desarrollan talleres virtuales, intercambios académicos y actos de homenaje que colocan en el centro el valor humano y técnico de esta especialidad. Al respecto, considera que la semana inició con espacios formativos donde expertos en pediatría y neonatología compartieron conocimientos sobre cuidados seguros, atención emocional y procedimientos clínicos especializados.

“Las temáticas abordan desde la observación de signos clínicos y el intercambio de experiencias, hasta el acompañamiento a familias en situaciones críticas. Es una jornada donde la participación multidisciplinaria garantizará un enfoque integral en nuestro ámbito”, manifestó.

Uno de los momentos más significativos, a decir de la jefa del Grupo Nacional de Enfermería Neonatal y Pediátrica, es el reconocimiento en todo el país a profesionales con trayectorias destacadas. “Son homenajes que no solo exaltan méritos individuales, sino que refuerzan el sentido colectivo de pertenencia y compromiso de la salud pública cubana.”

La licenciada Noemí Rodríguez Rubio subraya que esta semana es también una oportunidad para renovar el compromiso ético de la profesión, pues la enfermería cubana constituye un pilar esencial para garantizar la calidad de vida de los neonatos. Servirá de plataforma, además, para el crecimiento profesional, el intercambio de saberes y el reconocimiento de una labor que, día tras día, transforma el comienzo de muchas vidas.

Las motivaciones que impulsan esta etapa especial se enraízan en la necesidad de visibilizar una especialidad que, desde el silencio y la entrega cotidiana, sostiene la vida en sus momentos más frágiles. Por ello, redes sociales e instituciones médicas se inundarán de agasajos a la resiliencia, la vocación y la entrega de quienes ejercen una misión profundamente humana en la Mayor de las Antillas.

