Se incrementarán los chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en occidente y centro

Un frente frío avanza hacia el este por el golfo de México y en la madrugada de este martes 17 de marzo su porción sur estará muy próxima o sobre la costa norte occidental de Cuba. El frente quedará más debilitado y casi estacionario durante los próximos días sobre el estrecho de La Florida y la costa norte del archipiélago cubano.

Esta situación provocará un incremento significativo de la humedad y la inestabilidad en el área, lo que en combinación con una vaguada a unos 10-12 kilómetros de altura, que impondrá un flujo muy húmedo del suroeste, así como la presencia de los vientos del nordeste en los niveles bajos, que favorecen el arrastre de los nublados desde el mar hacia el territorio nacional, aumentará la probabilidad de precipitaciones en las regiones occidental y central de Cuba.

Teniendo en cuenta estas condiciones meteorológicas se incrementarán los nublados, con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en occidente y centro, desde este martes 17 hasta el próximo jueves 19. Las lluvias serán fuertes e intensas en algunas localidades de estas regiones, principalmente hacia zonas de la costa norte.

En las áreas de chubascos y tormentas eléctricas se incrementará la fuerza de los vientos y la altura de las olas.

Un próximo Aviso Especial se emitirá de ser necesario.