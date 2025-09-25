CMHW
Se forma la tormenta tropical Humberto, octavo organismo ciclónico tropical de la temporada

Con información del Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología

Jueves, 25 Septiembre 2025 00:33

En horas de la tarde de hoy el área de bajas presiones situada sobre el Atlántico central tropical continuó ganando en organización e intensidad y se convirtió en la Tormenta Tropical Humberto, el octavo organismo ciclónico tropical de la temporada.

A las cinco de la tarde de hoy la región central del sistema se localizó en los 20.1 grados norte y 54.9 grados oeste, posición que lo sitúa a 885 kilómetros al este-nordeste del grupo norte de las Antillas menores. Posee vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora con rachas superiores y una presión central de 1008 hectoPascal, se desplaza al oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora.

La tormenta tropical continuará con similar rumbo y velocidad de traslación ganando gradualmente en organización e intensidad mientras se desplaza sobre aguas abiertas del océano Atlántico.

Actualmente este organismo ciclónico tropical no ofrece peligro para Cuba. Por su posición y época del año el Centro de Pronóstico mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución del sistema.

El próximo aviso de ciclón tropical sobre este sistema se emitirá a las seis de la tarde de mañana jueves.