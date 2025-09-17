Se forma la Tormenta Tropical Gabrielle

A las 11 de la mañana de hoy la región central del sistema se localizó en los 17.5 grados de latitud norte y en los 46.6 grados de longitud oeste, posición que lo sitúa a 1745 kilómetros al este del grupo norte de las Antillas menores. Posee vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora con rachas superiores y una presión central de 1006 hectoPascal. Gabrielle se desplaza hacia el norte-noroeste a cerca de 35 km/h.

Se prevé un movimiento errático de noroeste a oeste-noroeste a una velocidad baja a través del Atlántico central tropical durante los próximos días. Además, se pronostican pocos cambios en su intensidad durante las próximas 48 horas, pero se intensificará de forma gradual durante el fin de semana.

Actualmente este organismo ciclónico tropical no ofrece peligro para Cuba. Por su posición y época del año el Centro de Pronósticos mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución del sistema.

El próximo aviso de ciclón tropical sobre este sistema se emitirá a las seis de la tarde de hoy miércoles.