Se forma la depresión tropical Nueve en el Golfo de México

En horas de la tarde de este martes, el área de bajas presiones localizada en el Golfo de México, se organizó mejor, formándose la depresión tropical Nueve de la actual temporada ciclónica.

A las cinco de la tarde, la región central se localizó en los 22.1 grados de latitud Norte y 95.6 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a 615 kilómetros al oeste de Progreso, México.

Este sistema posee vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas superiores. Tiene una presión central de 1007 hectoPascal y se desplaza al este a 7 kilómetros por hora.

Se espera que continue ganando en organización e intensidad, pudiendo convertirse en tormenta tropical en las primeras horas del miércoles. Este sistema no ofrece peligro para Cuba.

El próximo aviso de ciclón tropical sobre este sistema se emitirá a las seis de la tarde de mañana miércoles.