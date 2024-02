Rescatar la esperanza (+Audio)

Leonardo Enrique Pérez prácticamente no podía andar, con 53 años de edad, este venezolano de pura cepa sentía un dolor casi irresistible por la artrosis de sus rodillas, estaba deprimido, quería trabajar, continuar su vida, pero el padecimiento se lo impedía y lo condenaba prácticamente al aislamiento.

Entonces llegó al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) “Amelia Blanco”, en el Distrito Capital, Caracas, y comenzó a recibir las sesiones de ozonoterapia con especialistas cubanos y de manera particular, con la Doctora Yunia Leyva Pupo. La vida de Leonardo empezó a cambiar definitivamente, y para bien. Hoy siente que ha rescatado la esperanza.

“Esta es la decimosexta consulta en el CDI “Amelia Blanco” de ozonoterapia, es una maravilla de la ciencia y estoy muy agradecido al personal cubano, esta terapia me ha resultado beneficiosa, imagine, periodista, en una clínica privada, una sesión cuesta entre 35 y 40 dólares, aquí la recibimos gratis, ya he venido varias veces para atenderme con la Doctora Yunia, y siempre veo la disposición y amor de los médicos cubanos, increíble; hay que divulgar este sistema sanitario y sus bondades, esta unión entre dos pueblos”, nos afirma con honda emoción.

Por su parte, la Doctora Yunia Leyva Pupo, Licenciada en Rehabilitación, Diplomante en Ozonoterapia, procedente de Santiago de Cuba, llegó a Venezuela en el año 2020, cuando empezó a laborar en el Estado Trujillo y nos ratifica que “estoy inmersa desde que comenzó el Programa de Ozono, donde me he especializado, he podido corroborar que entre la quinta y la sexta sesión, ya el paciente viene sin andaderas, se alivia mucho, siempre esperando la última sesión para volver; y a los tres meses ya tengo a los pacientes otra vez, aquí llegan llorando, deprimidos, yo les doy terapia, les enseño los impactos de la terapia, los convenzo para iniciar las sesiones, y al final, todos se mejoran, con cualquier patología que traigan, por eso regresan siempre”, dice convencida.

De esta certidumbre acerca de la eficacia del tratamiento, da fe Leonardo Enrique, quien una y otra vez repite que “la terapia de ozono es una excelente opción, me ha ido muy bien, dejé de tomar Diclofenaco, he mejorado mi artrosis, desde que llegué al “Amelia Blanco” todo me ha ido sobre ruedas, la Doctora Yunia me explicó el procedimiento, he investigado y la mejoría es de más del 90 porciento, lo he vivido en carne propia, invito a los que en Venezuela tengan algún padecimiento, que busquen datos, que vengan acá, pónganse en las manos de la gente que sabe, es una alternativa increíble, ya prácticamente no uso las rodilleras y no tomo calmantes, hoy camino sin dolores, siento la utilidad del ozono y mi experiencia se la comento a todos los amigos y familiares”.

La Doctora Yunia está convencida de que el tratamiento tiene una alta eficacia, y en nuestro diálogo nos recalca que “el ozono reporta beneficios para curar o minimizar las secuelas de muchos padecimientos, es otra opción de las terapias de rehabilitación, todo paciente que pasa por aquí sale feliz, ya le digo, al cabo de un grupo de sesiones, el enfermo empieza a mejorar, increíblemente, y eso nos hace sentirnos muy orgullosos por lo que hacemos en nombre de la alegría de otras personas”.

Hoy Yunia y pacientes como Leonardo Enrique son muy felices por la efectividad de la ozonoterapia, un programa que con la Colaboración Médica Cubana en Venezuela, ya comienza a recoger sus frutos y rescata la esperanza.