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Reportan sismo pereptible en Imías

Reportan sismo pereptible en Imías

Tomado del perfil de Facebook de Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico Nacional

Martes, 30 Junio 2026 16:08

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano ha registrado un terremoto reportado como perceptible a las 9:22 a. m. hora local, localizado en las coordenadas 19.80 grados de latitud norte y los -74.42 grados de longitud oeste, a una profundidad de 10.0 km y con una magnitud de 3.9 situado a 41 km al sureste de Imías, provincia Guantánamo.

Hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad en Imías y algunas localidades de la provincia de Guantánamo.

Este es el sismo perceptible No. 8 del año 2026.

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