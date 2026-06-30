Reportan sismo pereptible en Imías

Hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad en Imías y algunas localidades de la provincia de Guantánamo.
Este es el sismo perceptible No. 8 del año 2026.
Hora de cierre 9:40 a. m.
Tomado del perfil de Facebook de Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico NacionalMartes, 30 Junio 2026 16:08
Tomado del perfil de Facebook de Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico NacionalMartes, 30 Junio 2026 16:08
La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano ha registrado un terremoto reportado como perceptible a las 9:22 a. m. hora local, localizado en las coordenadas 19.80 grados de latitud norte y los -74.42 grados de longitud oeste, a una profundidad de 10.0 km y con una magnitud de 3.9 situado a 41 km al sureste de Imías, provincia Guantánamo.
Hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad en Imías y algunas localidades de la provincia de Guantánamo.
Este es el sismo perceptible No. 8 del año 2026.
Hora de cierre 9:40 a. m.