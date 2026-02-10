Reportan otro sismo perceptible al sur del Oriente cubano

De acuerdo con lo informado por el Servicio Sismológico Nacional Cubano, el terremoto fue localizado en las coordenadas 18.34 grados de latitud norte y los 75.53 grados de longitud oeste, a una profundidad de 10.0 km, con reportes de perceptibilidad en las ciudades de Santiago de Cuba y Guantánamo, así como en localidades de las provincias de las que son cabecera.

Al cierre de esta nota no se reportan daños a la vida humana ni materiales y se le pide a la población mantenerse informada a través de los medios oficiales, sobre todo de la información que el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas publica en su página web y sus perfiles institucionales en las redes sociales.