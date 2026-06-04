Reinició AICA producción de medicamentos citostáticos

La entidad precisó desde su perfil en la red social Facebook que el avance garantiza el cumplimiento de normativas internacionales y repercute directamente en la disponibilidad de citostáticos dentro del cuadro básico nacional, lo cual asegura un acceso más oportuno para los pacientes que requieren estos tratamientos.

Autoridades como el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz y la presidenta de Biocubafarma, Mayda Mauri Pérez, constataron la calidad de la ejecución de la inversión durante una visita reciente, en la que destacaron el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación.

El proyecto incluyó la recuperación de producciones, la investigación y el desarrollo, así como la logística de distribución, con el compromiso de reiniciar entregas al sistema de salud pese al impacto del bloqueo económico, comercial y financiero.