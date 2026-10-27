Recomiendan a pacientes hematológicos cubanos incrementar cuidados

Dicha entidad sanitaria también exhorta a estas personas a cuidarse de las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas y las hepatitis.

Esos pacientes –según la institución en un mensaje divulgado en la red social Facebook- pueden verse seriamente afectados por estas enfermedades, debido a que su condición los coloca en desventaja para enfrentar procesos infecciosos.

Recientemente, el director del Instituto de Hematología e Inmunología de Cuba, Wilfredo Roque, destacó la importancia que revisten las donaciones de sangre para el sistema de salud.

Explicó que la institución demanda sangre en tanto sus especialidades tratan sobre sus enfermedades, pero también se requiere como en el caso de las embarazadas necesitadas de cesáreas, los politraumatizados, o quienes recibirán una cirugía compleja.

Esta no debe faltar para obtener plasma, muy relacionado con los factores de la coagulación, así como elaborar concentrados de eritrocitos, plaquetas y leucocitos.

El doctor antillano recalcó que se necesita una reserva de componentes de la sangre para utilizar diariamente en las complicaciones que se pueden presentar en las especialidades del instituto.