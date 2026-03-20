Que su conducta no dañe al riñón

Así pensé en una mañana de este marzo del 2026, cuando conversé con el Doctor en Ciencias Rafael Cruz Abascal, especialista de segundo grado en Nefrología.

Desde hace más de 33 años ejerce la profesión y se desempeña en el hospital clínico quirúrgico Arnaldo Milián Castro, de Villa Clara.

Según el experto, en ocasiones el placer de fumar o ingerir en exceso bebidas alcohólicas, nos atrae más que cuidar órganos diana como el riñón, que un día te dice: hasta aquí funcionó.

Nefrólogos de la provincia se reúnen todos los años, pues el segundo jueves de marzo se conmemora en el planeta el "Día Mundial del Riñón".

Ellos siembran una palma en cada efemérides y me parece que oxigena la vida. También intercambian conocimientos sobre enfermedades renales.

Por acá por la provincia, las más frecuentes son similares a las del resto del país, e incluso del planeta, me dijo el experto al responder una de mis preguntas.

«Entre las que más asistimos son las provocadas por la hipertensión arterial, la segunda causa es la diabetes o la afección renal poliquística».

La renal crónica me explicó que tiene una prevalencia de un 9,6 % en la población cubana, al igual que en el planeta. Por eso, manifestó, hacemos énfasis en la prevención, es menester variar estilos de vida.

«Conocemos de la actual situación del país con los alimentos, pero en ocasiones gastamos más en embutidos o enlatados, que en comida saludable como frutas y vegetales».

Nosotros sugerimos, manifestó, pero el paciente es el único que puede variar estilos de vida para cuidar su salud.