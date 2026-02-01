Pronostican madrugada notablemente fría y chubascos ocasionales en la costa norte

Estará parcialmente nublado en gran parte del país, con nublados y aislados chubascos ocasionales en zonas de la costa norte. En el resto del territorio nacional las lluvias serán escasas.

Los vientos serán del norte con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, hasta 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte de la mitad occidental del país, con rachas superiores.

Habrá marejadas en el litoral norte occidental, disminuyendo a oleaje en la tarde. En el norte del centro y oriente habrá oleaje, así como desde cabo Cruz hasta punta de Maisí. En el resto del litoral sur habrá poco oleaje.