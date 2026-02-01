CMHW
Pronostican madrugada notablemente fría y chubascos ocasionales en la costa norte

Pronostican madrugada notablemente fría y chubascos ocasionales en la costa norte

Insmet

Domingo, 01 Febrero 2026 19:59

La madrugada será notablemente fría, con temperaturas mínimas entre 6 y 9 grados Celsius en la región central, entre 10 y 13 grados Celsius en el resto del país, pueden llegar a ser inferiores en algunas localidades del interior. La tarde será invernal con temperaturas máximas entre 18 y 21 grados Celsius en occidente y centro, hasta 23 grados Celsius en la porción sur oriental.

Estará parcialmente nublado en gran parte del país, con nublados y aislados chubascos ocasionales en zonas de la costa norte. En el resto del territorio nacional las lluvias serán escasas.

Los vientos serán del norte con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, hasta 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte de la mitad occidental del país, con rachas superiores.

Habrá marejadas en el litoral norte occidental, disminuyendo a oleaje en la tarde. En el norte del centro y oriente habrá oleaje, así como desde cabo Cruz hasta punta de Maisí. En el resto del litoral sur habrá poco oleaje.