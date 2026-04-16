Primeros pronósticos ciclónicos de 2026

La Universidad del estado de Colorado (CSU en inglés) es quizás el centro emisor de este tipo de pronósticos más seguido en el área. Fueron los pioneros en este tipo de predicciones y cuentan con gran reputación en el análisis y pronósticos de las temporadas ciclónicas. Como cada mes de abril, ante la espectativa habitual, hicieron público su pronóstico estacional para 2026, anunciando que esperan una temporada ligeramente por debajo de lo normal. Como son predicciones que se basan en criterios climáticos, es decir analizan las condiciones de fondo para que la formación de ciclones tropicales sea más perdurable y puedan alcanzar determinada intensidad; todos estos pronósticos no tienen en cuenta ni la cantidad de depresiones tropicales ni de ciclones subtropicales a formarse. En el caso de las primeras porque si no llegaron a convertirse ni siquiera en tormentas tropicales es porque las condiciones en sus alrededores no eran para nada favorables y en el caso de los organismos subtropicales, ya conversamos que tienen características no tan propias de las zonas tropicales y que por ello no son influenciados de la misma forma por los factores que se persigue predecir.

Los expertos de la CSU, liderados por el Dr. Philip Klotzbach, pronostican la formación de 13 tormentas nombradas, por debajo del promedio de 14. Estiman la formación de 6 huracanes y un tercio de ellos de gran intensidad (categoría 3 o superior en la escala Saffir-Simpson), también inferiores a los valores promedio de ambos casos, que son siete y tres.

También van saliendo predicciones de entes privados que brindan servicios climáticos y meteorológicos, algunos de ellos como fondo de servicios de aseguradoras. Es el caso del Tropical Storm Risk emitido por la empresa EuroTempest Ltd, también valorado en el ámbito internacional. En sus perspectivas (bien tempranas) del pasado mes de diciembre, de la que reconocen tiene un gran margen de incertidumbre, enunciaban una temporada cercana al comportamiento climatológico con cifras iguales al promedio de 1991-2010, que ya mencionamos anteriormente. Ya ahora las cosas han cambiado algo, y concuerdan con un comportamiento inferior a lo normal, con valores incluso algo más bajos que sus homólogos de la CSU: solo un huracán intenso de cinco a formarse y doce tormentas tropicales.

El principal factor que indica que la temporada podría ser menos activa de lo normales la evolución del evento ENOS, más conocido como “El Niño” de una fase fría (favorable para la formación y desarrollo ciclónico) a una fase cálida (con efecto contrario), de intensidad moderada para el momento pico de la temporada ciclónica. Aunque hemos visto en temporadas recientes que no es un factor completamente determinante, pero sí dominante, seguramente esto hará que muchas de las otras perspectivas a emitirse (de las cuales estaremos hablando también aquí) de igual forma indique un comportamiento ligeramente más bajo que el promedio.

En otro momento, al abordar estos temas, hemos señalado que Cuba también desde hace cerca de 3 décadas elabora una perspectiva similar, que normalmente se da a conocer durante el mes de mayo.