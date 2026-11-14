Presidente Díaz-Canel sostiene encuentro con aniristas

Participaron representantes de estructuras de la Asociación de seis provincias, de los sindicatos más destacados y del Secretariado General de la Central de Trabajadores de Cuba. Una motivación especial para el diálogo fue el aniversario 50 de la ANIR, fundada el 8 de octubre de 1976.

El secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Osnay Miguel Colina, quien moderó el encuentro, recordó la tarea fundacional que le diera a la organización el Comandante en Jefe Fidel Castro: andar en la búsqueda constante de soluciones. Ese, precisó, ha sido el camino.

Historias que sostienen la producción

El encuentro resultó difícil de resumir para un reportaje radial, porque cada anirista que llegó al micrófono contó historias reales de un país donde el talento y la resistencia se abren paso. Piezas transformadas, software rehabilitados, equipos recuperados, creación e ingenio afloraron en los ejemplos de innovación, junto al orgullo por un pueblo que no se rinde.

Los trabajadores de la empresa productora de refrescos y jugos “La Estancia” abrieron una línea para producir bolsas de tres litros, ante las dificultades con el envase tradicional. Los de Apisum, dedicados a la producción de miel de abeja, recuperaron una planta de envasado que le ahorró a la entidad la importación del equipo, por un costo de nueve millones de pesos.

Médicos del Hospital Hermanos Ameijeiras relataron lo que hacen para adquirir células madre a partir del tejido adiposo, una técnica que los convierte en referencia iberoamericana. El doctor Ángel Serafín Camacho Gómez, neurocirujano del Hospital Pediátrico José Luis Miranda, de Villa Clara, ha merecido en tres ocasiones el premio de mayor impacto económico otorgado por la ANIR, a partir de la creación de un succionador mínimamente invasivo, una pinza bipolar y un craneótomo eléctrico, sobre este último instrumental quirúrgico, Camacho Gómez explicó:

El craneótomo eléctrico se utiliza para la apertura del cráneo, para poder abordar cualquier patología neuroquirúrgica. Hay que abrir el cráneo para poder abordar el cerebro. Nosotros nunca en nuestro hospital, llevo 30 años en el hospital, habíamos tenido un craneótomo eléctrico, ni eléctrico ni neumático de ninguna forma; todo lo habíamos tenido que hacer manual. Una craneotomía manual en manos hábiles y en craneotomías grandes en los niños que nosotros hacemos nunca lleva menos de 40 minutos; con un craneótomo eléctrico se hace en 5 o 6 minutos. Humaniza el trabajo del neurocirujano, los tiempos quirúrgicos bajan considerablemente, los medicamentos anestésicos, los tiempos anestésicos.

En sectores estratégicos como el abasto de agua, también es fundamental el papel de los aniristas, así lo planteó Jessica Blanco-Perdigón, innovadora de Hidroplast, empresa dedicada a la fabricación de tuberías plásticas. “Sin nuestros innovadores, y lo que estamos haciendo continuamente, nuestras máquinas hoy no estuvieran funcionando”, afirmó. Explicó que diariamente hay que estar innovando, porque los variadores de frecuencia necesitan estabilidad desde el punto de vista de la corriente, y no siempre se tiene. Importar un variador es sumamente caro, pues son procesos automatizados que requieren tecnología de punta y personal altamente calificado. “Nosotros estamos sustituyendo importaciones”, subrayó.

Jóvenes del sector de las comunicaciones expusieron las hazañas que han protagonizado para sortear las dificultades económicas en un ámbito donde la actualización tecnológica es constante. También llegó a este diálogo la historia de Carlos Sanz Guerra, jubilado hace 15 años, pero que volvió a los talleres ferroviarios de Camagüey porque aún tiene mucho que aportar en la recuperación de este tipo de transporte.

“Nos dieron la tarea, o nos confiaron, de convertir un ónibus Yutong modelo 6118 a Ferrobús. Nos entregaron un ómnibus descontinuado de Guanabacoa 5183, que lo único que tenía regular era su motor. Y así llegamos a crear de aquel cacharro, como se dice, un equipo nuevo, con capacidad para 38 viajeros, 25 de pie, un equipo que tiene 12 metros de longitud, mayor a los que se están fabricando, que tienen 8 o 9, y tiene capacidad para dos sillas de ruedas. Este equipo circula entre Santa Cruz y Vertientes, son 65 kilómetros”, relató.

Del bloqueo a la solución propia

Todas las voces de los aniristas mencionaron un mismo enemigo: el bloqueo de Estados Unidos y su cerco energético, y todo lo que este castigo colectivo hace dentro de las industrias y las instituciones. Yunier Fariñas Morejón, de la División Centro de CUPET, habló de lo que él y sus colegas hicieron para no detener la perforación en dos pozos.

“Nos dijeron por el tema del bloqueo y por el tema de la gente que nos persigue injustamente, que no nos iba a llegar, y no había opción. En ese momento del pozo se habían ejecutado 68 millones de dólares y 1.100 millones de pesos cubanos, o sea, en el trayecto de la perforación, que es por demás extremadamente cara. Nos dimos la tarea de recuperar 18 juntas, o sea, nosotros lo llamamos juntas a la unión roscada; 18 juntas, lo hicimos en cuatro días. Hoy el pozo está produciendo. Cumplida la tarea. Y los petroleros, y muchos de los que estamos aquí, estamos pensando que no tenemos opción. Hoy somos la base de la energía en Cuba y la única opción es que cada tonelada cuenta”, expresó.

Precisamente sobre este castigo colectivo al pueblo cubano, el mandatario subrayó que la historia de la ANIR se resume en 50 años de resistencia, y no cualquier resistencia, sino la que enfrenta las carencias, pero ante ellas se impone y crea.

No hay condiciones ideales: hay que inventarlas. Los aniristas no han esperado nunca que el bloqueo se levante. Donde no llegue el repuesto importado, llega el diseño propio. Donde falta la pieza, llega la ingeniería de rehabilitación o llega la ingeniería inversa. Cada kilowatt ahorrado es soberanía. Cada litro de combustible economizado es un golpe al cerco.

Tras escuchar las experiencias y los resultados concretos presentados por trabajadores de la producción y los servicios, Díaz-Canel se refirió al sentido que debe tener este medio siglo de existencia para la ANIR y al papel de la organización en las transformaciones económicas y sociales que lleva adelante el país.

50 años no se miden con actos protocolarios. Se miden por lo que el anirista cubano produce, ahorra, inventa, por lo que ha hecho ya en ese sentido y por lo que hará en los próximos años. Por lo tanto, este aniversario es también un aniversario de llamado al combate y no un retiro a la galería de los méritos que se pueden haber acumulado. Las 176 transformaciones económicas y sociales acordadas por el Comité Central y la Asamblea Nacional del Poder Popular no se implementan solas. Requieren manos técnicas, mentes críticas y voluntad de hacer. Y el anirista es uno de esos actores que puede materializar estos conceptos.

Seis tareas para el futuro inmediato

El presidente dejó seis tareas a la ANIR para el futuro inmediato: asumir la resistencia creativa como método de trabajo diario, fortalecer la cantera con jóvenes y mujeres preparadas, generalizar los resultados exitosos, defender la unidad desde la creación, rendir cuentas y seguir adelante con las transformaciones socioeconómicas, la transición energética y la digitalización. Dijo que el encuentro no es un cierre, sino una convocatoria. Honrar estos 50 años de la ANIR, concluyó, significa asumir con orgullo y responsabilidad el mandato de seguir innovando por Cuba.

En el encuentro, los aniristas entregaron a Díaz-Canel la réplica del carnet de innovador, por su impulso personal —desde su formación como ingeniero y doctor en ciencias y Presidente del país— a la innovación como fuente de desarrollo.