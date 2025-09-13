Preservar la Capa de Ozono, compromiso villaclareño (+Audio)

En la provincia las acciones colectivas, fusionadas a los conocimientos científicos, resultan determinantes en el logro del objetivo que, este viernes, realizó su acto provincial en la División Territorial de ETECSA, institución que junto a la Empresa de Productos Lácteos de Santa Clara fueron las acreedoras del estímulo durante 2025.

Las representantes de las instituciones seleccionadas en este año como protectoras de la Capa de Ozono recibieron su reconocimiento provincial. El próximo 16 de septiembre recibirán el estímulo en el país como parte de la celebración nacional.

La Msc. Edith Pérez Oramas, especialista superior de políticas de la Delegación Territorial del CITMA en Villa Clara, expuso parte de las contribuciones villaclareñas a la jornada con la capacitación de 15 colectivos y 63 técnicos de refrigeración en buenas prácticas que regulan esas sustancias agotadoras del escudo protector del Planeta.

Funcionarios de ETECSA, del CITMA y personalidades reconocidas en la protección de la Capa de Ozono participaron en la actividad que expuso lo realizado por la provincia en esta etapa.

Una labor sistemática y paciente emprendida por el Instituto Politécnico Lázaro Cárdenas que ha continuado la capacitación, y en este año recibe a 23 técnicos.

El ingeniero Roberto Pérez Morales, director territorial de ETECSA en Villa Clara, junto a la representante de la institución y del CITMA, en el momento de la premiación.

Un profesor de notoria experiencia en estos cursos es el ingeniero mecánico Alfredo Moya Colina, de esa entidad educacional, a fin de trasmitir sus experiencias y corregir los criterios errados que pudieran existir.

Entre las personalidades distinguidas no faltó el ingeniero Alfredo Moya Colina en representación del Instituto Politécnico Industrial Lázaro Cárdenas, institución que ha sido determinante en la capacitación sistemática de los técnicos de refrigeración hacia las buenas prácticas.

«En cada clase —dijo— hay que motivar a los alumnos y hacerles ver lo desacertado de aplicar nociones si se desconocen los principios y fundamentos de la refrigeración, e insistió en que para su ejercicio hay que portar el carné acreditativo».

En este entorno se sugirió el levantamiento de los trabajadores por cuenta propia en el desempeño de la actividad con la invitación a pasar el curso de buenas prácticas.

OTROS DETALLES DE LA CELEBRACIÓN VILLACLAREÑA

La jornada por el 16 de septiembre (Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono) desplegó acciones de concientización dirigidas a la población, incluidas las actividades coordinadas con el INDER, pinturas sobre el asfalto del Parque Vidal, una copa interbarrio en el combinado deportivo Aurelio Janet, así como proyectos dirigidos a los infantes con el festival realizado en los predios del Jardín Zoológico El Bosque, de Santa Clara, y la recogida de materias primas en la escuela primaria Hurtado de Mendoza.

Tampoco se excluye el vínculo de especialistas municipales e integrantes de la red de formación ambiental al desarrollo del programa.

Temprano en la mañana del lunes 15 Villa Clara procederá a la premiación del concurso estudiantil con temáticas afines y de cómo se puede contribuir al cuidado de la Capa desde la visión de los niños.

RECONOCIMIENTOS

Además del estímulo a las dos entidades merecedoras del Reconocimiento Provincial por la Protección de la Capa de Ozono en este año no faltó el distingo a instituciones y personalidades destacadas durante los últimos años en la consolidación del propósito. Ellos son: el Instituto Politécnico Industrial Lázaro Cárdenas, el Periódico Vanguardia, las emisoras CMHW y EstereoCentro, y las delegaciones del MINTUR y Gaviota que constituyen las que mayores distintivos acumulan en esta materia entre sus entidades.

La delegación del MINTUR en la provincia, representada por su subdelegada Damisela de la Caridad Chávez González, recibió su correspondiente distintivo al resultar una de las entidades que mayor cifra de sus centros afiliados ha declarado como libres de sustancias agotadoras de la Capa de Ozono.

En el orden personal las congratulaciones fueron para los periodistas Maylé Hernández, Dalia Reyes, Lisdey Rega, y Ricardo R. González por sus respectivas acciones divulgativas.

Las celebraciones en 2025 coinciden con los 30 años de la Oficina Técnica del Ozono (OTOZ) encargada de desarrollar el acto nacional por el Día de la Capa de Ozono, el propio día 16, Será el momento para que las instituciones de la provincia que obtuvieron el reconocimiento provincial en el actual año reciban su estandarte a nivel de país.

ANTECEDENTES DE UN DÍA PROTECTOR

No imaginó la ciudad austriaca de Viena que aquella Convención, efectuada en 1985, traería un cambio paulatino para el Planeta. Se celebran cuatro décadas del primer tratado protector de la Capa de Ozono, y dos años después, el 16 de septiembre de 1987 se firmó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras y dañinas para ese escudo.

Ya en 1994 la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) decidió que cada 16 de septiembre se proclamara como el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, una manera de recordar aquel Protocolo firmado en 1987.