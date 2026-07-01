Presente Díaz-Canel en acto por aniversario 40 del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 

En el encuentro se reconoció la trayectoria de una entidad de alta tecnología, que se destaca en la investigación, producción y comercialización de vacunas y productos biotecnológicos para la salud humana, animal y vegetal, que impulsa además el desarrollo socioeconómico del país.

Entre los resultados de este centro está la fabricación de la vacuna Abdala para el tratamiento de la COVID-19, así como el Heberprot-P, para el combate de las úlceras del pie diabético, entre otros fármacos para enfrentar la hepatitis B, padecimientos oncológicos, entre otras patologías.

El 1 de julio de 1986 el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz fundaba el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el cual ha mantenido vivo durante estas cuatro décadas el llamado del líder histórico de la Revolución a ser un centro de vanguardia que ponga en alto la ciencia cubana.

Entrega de reconocimientos a fundadores y trabajadores destacados. Foto: Wennys Díaz Ballaga

Acompañaron al mandatario, los miembros del Buró Político Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, y Marta Ayala Ávila, Heroína del Trabajo y directora general del CIGB.

Presentes también Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro, entre otros dirigentes del Partido, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Central de Trabajadores de Cuba, la dirección de BioCubaFarma, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y organismos vinculados con la institución.