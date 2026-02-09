Posponen XX Convención y Feria Internacional Informática 2026

Según el comunicado oficial, la decisión responde a “la situación extraordinaria que vive el país, provocada por el bloqueo genocida que ejerce el Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y su nueva escalada de agresiones para asfixiar económicamente a nuestro pueblo e intentar destruir la Revolución”.

Este evento, considerado el principal encuentro tecnológico de Cuba, reúne anualmente a especialistas, empresas, académicos y entidades gubernamentales del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), tanto nacionales como internacionales.

El Comité Organizador aseguró que informará “oportunamente” la nueva fecha de realización de este importante evento tecnológico, que sirve como plataforma para presentar avances, establecer colaboraciones y negocios dentro del sector informático.

La Convención y Feria Internacional Informática ha sido históricamente un espacio para mostrar los desarrollos tecnológicos cubanos y fortalecer los vínculos con empresas y expertos de otras naciones, particularmente de América Latina y Europa.