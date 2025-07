Por delante un julio caluroso y con poca lluvia

Es un mes que pone una pausa a las lluvias que se registran en los meses iniciales del periodo lluvioso del año, siendo el mes que menos aporta de todos.

El responsable es el Anticiclón del Atlántico, que domina el tiempo en Cuba, cuya influencia se hace más acentuada tanto por un incremento en su intensidad, como en su extensión. También es uno de los meses en que habitualmente sobre nuestra región influye la Capa de Aire Sahariano o como le llama la mayoría: Polvo del Sahara, cuyas características reducen notablemente la humedad atmosférica.

La combinación de ambos factores además de incidir directamente en la reducción de las precipitaciones, influye en que las temperaturas se eleven por la persistencia de días muy estables, con pocas lluvias y abundante radiación solar.

Sin embargo en las tardes no dejan de ocurrir chubascos y tormentas eléctricas, que pueden extenderse a horas de la noche, por el tránsito de sistema tropicales, como ondas y bajas tropicales y aunque no es un mes de gran actividad, también de ciclones tropicales. Esto último sobre todo porque todavía no “ha despertado” el océano Atlántico y el polvo (del Sahara) mantiene “a raya” la mayoría de los sistemas que pueden desencadenar en un ciclón tropical.

Refrescando. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

Según el Pronóstico Mensual del Centro del Clima del Instituto de Meteorología se espera que las precipitaciones en el rango cercano al que es habitual para el Occidente y por debajo de lo normal para Centro y Oriente. Probablemente una situación que acentúe las actuales condiciones de sequía ya existentes.

Y las temperaturas… tanto máximas como mínimas tendrán un comportamiento por encima de la media histórica, es decir noches y días más calurosos de lo habitual, sobre todo hacia Centro y Oriente.

Por tanto nos resta por delante un mes de julio más caluroso y con menos lluvia de lo habitual.