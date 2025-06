Para evitar arbovirosis, ojo con el mosquito

El incremento de las lluvias y las altas temperaturas de esta época del año son condiciones propicias para la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de enfermedades como el Dengue y el Zika.

Por este motivo, se desarrolla en el país la Campaña de Acción contra el mosquito, en la que se realizan acciones desde los centros de promoción de salud, para educar a las personas en función de evitar la proliferación de criaderos y cómo eliminar los que puedan existir.

En su más reciente intervención en la tv Cubana, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, expresó que en el país se mantiene la circulación de dos arbovirosis: el dengue y el Oropouche, con un número limitado de casos.

Por ello, significó, se acometen acciones de tratamiento focal y saneamiento ambiental, para evitar la proliferación de epidemias.

Agregó que, ciertamente, el contexto es algo complejo, por la situación medioambiental, pero de todas formas se acometen acciones, con la participación activa de la población en la eliminación de los criaderos, que son abundantes.

Durán García precisó que se refuerza el tratamiento en manzanas complejas, así como la revisión de los depósitos para almacenar agua, los cuales aportan el mayor porciento de la focalidad.

Aunque la situación epidemiológica no es crítica, destacó, no pueden descuidarse los riesgos en cuanto a las arbovirosis. Resulta muy importante en esta época del año no disminuir la vigilancia y extremar las medidas de control, destruir los criaderos del mosquito, mantener tapados herméticamente los depósitos de almacenamiento de agua, eliminar la basura y aguas estancadas en patios y azoteas, convocó.

El Director de Higiene y Epidemiología del Minsap aconsejó a la población que, ante cualquier síntoma, como la presencia de fiebre, erupción en la piel, dolor de cabeza y en la espalda, o enrojecimiento de los ojos, deben acudir de inmediato al médico.

Hizo una alerta sobre las enfermedades diarreicas, y resaltó que, aunque no hay un incremento, es preciso mantener las medidas de higiene y conservación de los alimentos para evitar el contagio.