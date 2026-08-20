Otro julio de récords

Según una publicación de la pasada semana en el sitio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que se hace eco de información procesada por dos de los centros más importantes en el ámbito: la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) y el ECMWF (Centro Europeo para el Pronóstico a Mediano Plazo),el pasado mes de julio ya tiene espacio en los libros.

Según los datos del primero de ellos, el mes de julio del actual año empata con el 2024 como los meses de julio más cálidos en los registros, que datan desde el año 1850.

Por otro lado el ECMWF, mediante su servicio climático Copernicus, indica que las temperaturas del séptimo mes de 2026 fueron las segundas más altas, con un valor de 1.47 grados Celsius por encima del promedio preindustrial, es decir de 1850 a 1900. Este valor está muy cerca del umbral de 1.5 grados Celsius que se toma como objetivo del Acuerdo de París, para no rebasarlo.

A nivel global las temperaturas superficiales del mar fueron las más altas registradas en un mes de julio, otro efecto y a la vez consecuencia del calentamiento del aire.

En su reporte del Estado del Clima, la OMM tiene en cuenta no solo estos datos sino los aportes de otros centros meteorológicos, los que pueden tener ligeras variaciones según las diferencia en las formas de cómputo de los datos.

Estos datos no serían tan alarmantes sino formaran parte de una tendencia a largo plazo. En la historia, los diez primeros puestos de los meses de julio más cálidos en los registros han ocurrido en la última década (desde 2016) y los últimos 4 encabezan esa lista.

Este comportamiento global puede ser analizado por las distintas regiones del planeta: según la NOAA, regiones como América del Norte, África y Asia han vivido el julio más caluroso. Por otro lado en Europa occidental, este julio completa un periodo extremo, que abarca un bimestre junio-julio sin precedentes, que pronostica continuar en agosto en varios países europeos. Estos “calores” son parte de un escenario de baja humedad y sequía que han disparado impactos en los ecosistemas, de ellos los más visibles son los incendios forestales.

Como extremos climáticos opuestos, zonas del África occidental, así como en territorio del sur y sudeste de Asia han sufridos de violentas inundaciones pluviales. Esto responde a patrones climáticos, que si bien no son consecuencia del calentamiento a nivel global, ven amplificados su efectos por el mismo.

Como ya mencionamos este fue un julio récord en las temperaturas del mar sobre todo de aquellos océanos fuera de la zona polar. En el Pacifico tropical, en donde se desarrolla ya un evento ENOS (El Niño) de gran magnitud, con pronósticos incluso de una mayor intensidad, lo ha sido en parte por los valores excepcionalmente altos de temperatura del mar. En los mares adyacentes e interiores de Europa se han vivido lo que se denominan como olas de calor marinas, de gran impacto en comunidades costeras, sobre todo de aquellas que viven de los frutos de los ecosistemas marinos.

Grandes (y famosos) ríos europeos han sentido en su caudal la disminución en las precipitaciones, nombres como el Sena, el Rin y el Danubio tienen sus flujos por debajo del normal e incluso en valores de alarma. Son importantes vías fluviales, que además influyen en el abasto de agua, irrigación e incluso la producción de energía hidroeléctrica.

No todo fue calentamiento en el continente europeo, como sí ocurrió en la parte más occidental, ya que partes de Escandinavia y Europa del Este tuvieron valores por debajo de lo normal, lo que como promedio puso a julio por detrás de los diez más cálidos teniendo en cuenta toda la geografía del viejo continente.