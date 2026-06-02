Orgullo cubano rumbo a Uzbekistán

Estos jóvenes prodigios no solo llevan la bandera de Cuba en sus mochilas, la llevan tatuada en el alma. Representan el talento, la entrega y el amor profundo por nuestra patria. A pesar de las dificultades, han estudiado con disciplina, han sacrificado horas de sueño y han demostrado que el compromiso con Cuba no es solo una palabra, es una actitud diaria.

Que este equipo sea ejemplo para todos los cubanos: de que con talento, esfuerzo y amor por la patria se pueden alcanzar grandes metas. Ellos nos recuerdan que Cuba merece lo mejor de nosotros, y que cada día debemos seguir luchando, preparándonos y mejorando para seguir poniendo nuestro país en alto.

¡Vamos Cuba!

¡Que brillen en Uzbekistán como brillan siempre los hijos de esta tierra!