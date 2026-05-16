Organización Mundial de la Salud denuncia efectos del bloqueo energético contra Cuba

Altaf Musani, director de Gestión Humanitaria y de Desastres del organismo, confirmó tras una visita a la isla que la falta de combustibles está impactando directamente la salud pública y el acceso a las instalaciones sanitarias.

La situación energética, de acuerdo con lo manifestado por Musani, está obligando al sistema de salud cubano a suspender servicios médicos esenciales, perjudicando de manera especial la atención dirigida a las mujeres embarazadas.

De la cifra total de pacientes afectados por la postergación de sus cirugías, se detalló que más de 11.000 corresponden a menores de edad, “por lo que esto ya está afectando tanto a la búsqueda de atención sanitaria como a los resultados de salud“, puntualizó el funcionario.

Desde el 29 de enero del año en curso, el Gobierno de Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero contra la mayor de las Antillas. En la fecha mencionada, el inquilino de la Casa Blanca rubricó un orden ejecutiva para imponer aranceles a los bienes procedentes de los países que suministren petróleo a Cuba, de manera directa o indirecta.

La mencionada arremetida, que impacta de manera severa el sistema sanitario de la mayor de las Antillas, fue justificada argumentando que la isla representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad estadounidense, alegato rechazado tanto por el Gobierno y pueblo cubano como por diversos ciudadanos, líderes y organizaciones en el mundo.

El pasado mes de marzo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo un llamado para garantizar que el acceso a la sanidad en Cuba permanezca ajeno a factores geopolíticos o energéticos.

A través de sus canales oficiales, el directivo enfatizó que la protección de la vida debe ser una prioridad absoluta que no puede verse condicionada por factores externos ni por la falta de recursos básicos.

En aquel momento, el titular de la OMS reconoció las labores de las autoridades nacionales para restablecer el flujo eléctrico e insistió en que los hospitales y ambulancias deben recibir un apoyo sostenido e ininterrumpido.