Open Arms entrega ayuda solidaria destinada a hospitales de La Habana

En el acto de entrega, la directora del Hospital Pediátrico “Juan Manuel Márquez” agradeció el gesto en nombre del colectivo laboral de la institución y los padres de los pacientes que se encuentran ingresados.

Diego Chala, paciente oncológico, en misiva dirigida a los integrantes de la ONG, expuso su agradecimiento ante el gesto de ayudar a mejorar las condiciones de los hospitalizados, con la donación de 24 paneles solares el pasado mes de julio.

Nos sentimos muy afortunados de contar con amigos como ustedes que se preocupan y hacen un esfuerzo por alegrar nuestros días, afirmó.

Por su parte, el líder fundador de Open Arms, Oscar Camps, anunció que en las próximas semanas llegará a la isla mayor de las Antillas otro cargamento con insumos médicos proveniente de la nación azteca.

En declaraciones a Prensa Latina, Abiela Ales, madre de paciente oncológico, destacó la importancia de estas muestras de solidaridad en el contexto del recrudecimiento del bloqueo económico y financiero impuesto por la administración de Donald Trump a la isla.

A nosotros los padres nos satisface que todavía existan personas que sean capaces de brindarnos apoyo, a pesar de todas las puertas que nos ha cerrado el bloqueo estadounidense en estos momentos de necesidad, expuso.

La ayuda recabada por Open Arms y otras organizaciones solidarias llegará también al Instituto de Nefrología Dr. Abelardo Buch López.