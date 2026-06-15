Nuevo sismo perceptible en el Occidente cubano

Datos preliminares del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) indican que el evento tuvo una profundidad de 10 km, con coordenadas 22.76°N y 85.10°W.9
Reportes señalan que fue perceptible en zonas del occidente del país.
Con información de Juventud Técnica y el perfil de Facebook de Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico NacionalLunes, 15 Junio 2026 15:20
Con información de Juventud Técnica y el perfil de Facebook de Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico NacionalLunes, 15 Junio 2026 15:20
Se registra sismo perceptible en el occidente del país a la 1:37 p. m. de magnitud 5.3, el cual constituye una réplica del terremoto de 6.2 de magnitud ocurrido el pasado lunes 8 de junio, localizado en la misma zona, a unos 98 km al noroeste de Mantua, Pinar del Río.
Datos preliminares del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) indican que el evento tuvo una profundidad de 10 km, con coordenadas 22.76°N y 85.10°W.9
Reportes señalan que fue perceptible en zonas del occidente del país.