Nuestros científicos no se detienen, a pesar del bloqueo (+Audio)

Tal es el caso del candidato vacunal HeberSaVax, inmunoterapia activa que tiene un papel importante en la neutralización de las células tumorales, con diferentes aplicaciones en tipos de cáncer.

Una actualización sobre la marcha este candidato vacunal fue presentada durante el más reciente encuentro de los Expertos y Científicos de la Salud que encabezó el Presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el Palacio de la Revolución.

El potencial científico del país, se confirma en investigadoras como Yanelys Morera, líder del proyecto y además miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba.

¨Por tanto, estamos en presencia de un candidato que corta flujos sanguíneos sanguíneos sobre el tumor

Durante su recorrido en el tiempo, los ensayos clínicos del candidato vacunal HeberSaVax, tras dos décadas de investigación, el producto ha demostrado una baja toxicidad, y además abre la posibilidad de que puede ser combinado con otras terapias convencionales contra el cáncer.

Más de 400 pacientes se han beneficiado con este fármaco, expresó la experta. Es un medicamente que su administración es subcutánea, por lo tanto, abre otras posibilidades a la industria.

Este candidato vacunal fruto de la Biotecnología cubana, abre un camino esperanzador en el tratamiento de tumores sólidos para inhibir su crecimiento y diseminación, y se confirma como único de su tipo en el mundo.

Para el investigador, Profesor Titular y Miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba, Doctor Julio César Hernández Perera, el abanico de oportunidades que ofrece el candidato vacunal HeberSavax, en relación con otros destinados al tratamiento del cáncer, son mayores.

Calificado como un producto muy seguro y robusto, que incluye nuevas opciones para pacientes aquejados con diferentes tipos de cáncer, el candidato vacunal HeberSaVax, actúa sobre nuevos nichos impactados por afecciones oncológicas, una de las principales causas de muerte o comorbilidades a nivel mundial, y también en Cuba.

La hormona ciento por ciento cubana, ha sido probada en pacientes con cáncer colo-rectal, de ovarios, renal, hepato-carcinomas, pacientes en avanzado estado de la enfermedad.

A juicio de la especialista en Medicina Interna, doctora Adriana Pelinciano Pozo, la respuesta alcanzada tras la aplicación de la inmunoterapia ha revelado una favorable calidad de vida.

Tras la actualización del estado de este candidato vacunal HeberSavax, el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel indagó por las perspectivas para avanzar en el tiempo en la documentación de las evidencias que permitan el registro definitivo de este producto durante los próximos años.

El Jefe de Estado felicitó a la líder del proyecto y a quienes han propiciado avanzar en el desarrollo de una terapia para el tratamiento de una enfermedad como el cáncer que constituye una de las principales causas de muerte cada año.

Aun en condiciones complejas, marcadas por un recrudecido bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, nuestros hombres y mujeres de ciencia no se detienen, con inteligencia y creatividad, también el empeño de vencer las adversidades acerca los horizontes de la esperanza y la protección de la vida humana.

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