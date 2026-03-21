No se trata de un cromosoma extra (+Audio)

Hay personas que nacen con un pequeño cambio en su mapa genético: un cromosoma extra. Pero también, con una forma distinta de habitar el mundo.

Cada 21 de marzo, el calendario señala el Día Mundial del Síndrome de Down. Y más que una fecha, es una invitación a mirar mejor. Porque durante mucho tiempo, la diferencia se entendió como distancia.

Hoy, poco a poco, empieza a sentirse como parte de lo cotidiano.

Isabella Springmühl durante su participación en el Intermoda 2017. Foto: Tomada de EFE

Está, por ejemplo, en una pasarela, en las manos de una joven diseñadora como Isabella Springmühl Tejada, que ha llevado sus colecciones a escenarios internacionales defendiendo una moda hecha desde la autenticidad.

Está también en el cine, en la voz y la presencia de Pablo Pineda, primer europeo con síndrome de Down en obtener un título universitario, y que ha hecho de la actuación y la educación una forma de abrir caminos para otros.

Y aparece en el deporte, no solo en la competencia, sino también en los símbolos. Como los que creó Anna Vives, una joven con síndrome de Down que convirtió su manera de escribir en una tipografía global.

Sus letras no solo forman palabras: construyen puentes. Por eso hace unos días, en la Champions League, el FC Barcelona llevó sus trazos en la camiseta. No fue un detalle estético, sino un mensaje visto por millones, recordando que la inclusión también se viste, se juega y se celebra.

Anna no es una excepción. Es una señal. No son excepciones. Son señales. De que cuando hay espacio, hay talento. Cuando hay oportunidad, hay crecimiento. Y cuando hay respeto, hay verdadera inclusión.

Porque al final, no se trata de un cromosoma extra. Se trata de todo lo que una sociedad decide sumar… o dejar fuera.