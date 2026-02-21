No se puede bloquear el combustible del corazón: el amor.

CMHW
Bertha Pulido Francia

Martes, 24 Febrero 2026 07:16

Manos ágiles que se mueven sobre los cuerpos, para atenuar o curar diversas dolencias humanas. Ellos lo saben, por eso se desempeñan a corazón abierto en el servicio de fisioterapia y rehabilitación del hospital clínico quirúrgico Arnaldo Milián Castro, de Villa Clara.


En la referida asistencia del mayor centro hospitalario de Villa Clara, ante la crisis de combustible, ya no pueden asistir a los pacientes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. sino de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. , así explicó a CMHW la doctora Irene Rodríguez Carrión, funcionaria del departamento de esa especialidad.

Ello obedece a que varios tratamientos requieren de electricidad, y la mayoría de los licenciados en fisioterapia y rehabilitación viven en zonas distantes al centro asistencial y les es difícil el retorno al hogar por la escasez de transporte.

Antes de la medida de restricciones de combustible a la Isla, asistían diariamente a poco más de 40 tributarios de los tratamientos. Ahora sólo pueden rehabilitar a 30, con prioridad para los ingresados, comentó la experta.

El mayor porcentaje de los pacientes que asisten tienen secuelas por enfermedades neurológicas, ortopédicas o reumatológicas, algunos porque padecieron Chikungunya.

La cifra más elevada de los asistidos son adultos jóvenes o adultos mayores, conversé con varios y me expresaron su desacuerdo con la política estadounidense hacia la Isla grande del Caribe.

Lázaro Quintero, acompañante de un abuelo que sufrió un infarto cerebral, calificó de muy buena la atención, y similar criterio ofrecieron varios entrevistados, también dañados por la medida contra la mayor de las Antillas.

Observé el ajetreo de los rehabilitadores para dar calidad de vida a la vida, y me dije, menos mal que no pueden bloquear al combustible del corazón, ese que se llama amor.