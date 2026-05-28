Niños, protagonistas de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en Villa Clara (+Audio)

En Villa Clara continúa la jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha que se celebra este 5 de junio bajo el precepto “Fidel en la memoria, ciencia, conciencia y acción ambiental”, una fecha dedicada fundamentalmente a las nuevas generaciones.

La Escuela Primaria “Leoncio Vidal”, de la circunscripción número 13 de El Condado en Santa Clara, fue el escenario de una actividad con el protagonismo de niñas y niños, quienes aprendieron, con juegos didácticos y de participación, cómo proteger el entorno, cómo enfrentar fenómenos naturales, tecnológicos, sanitarios, y de qué manera cuidar su comunidad y llevarle esta conciencia a todas las familias.

Lisandra Valdés Calcines, especialista de Educación y Cultura Ambiental del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Villa Clara, aseveró que estas iniciativas son imprescindibles, estos pequeños viven cerca de un río.

También Eunice Moré Arencibia, maestra de cuarto grado, valoró la importancia de estos encuentros para preparar a los más pequeños en el empeño de salvaguardar el futuro, “ellos aprenden al manejo de los desechos, tienen más conciencia ambiental, en la escuela realizan actividades de limpieza e higiene de la escuela y su comunidad”.

La Jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente en Villa Clara tiene como centro el Movimiento Popular participativo “Mi barrio por la Patria” y comprende, entre otras acciones, la premiación del Concurso Provincial por el tema, iniciativas en los municipios, el Taller Empresa y Medio Ambiente, intercambios de experiencias de generaciones, la entrega de reconocimientos a organismos, entidades y personas destacadas en la preservación del medio ambiente, y el acto provincial está previsto para este 3 de junio en el Preuniversitario “Osvaldo Herrera”.

Mailín Capote Reyes, especialista de Educación Ambiental del Departamento Provincial de Promoción de Salud y Prevención de enfermedades (Prosalud), asegura que la entidad se suma a estos encuentros, con una mirada particular hacia las nuevas generaciones.

“Nos sumamos a estas actividades en centros estudiantiles y laborales con encuentros educativos para llevar esta conciencia a las personas, los niños conocen cómo cuidar su entorno, y de qué manera evitar padecimientos, cómo prepararse ante la temporada ciclónica, ellos son capaces de llevar estos conocimientos a sus familias, cómo preservar el lugar donde viven”, señaló.

Clarivel Soria Machado, al frente del proyecto Defensito, de la Defensa Civil, a través de juegos y un diálogo muy ameno con los niños de la Escuela “Leoncio Vidal”, promovió temas de educación ambiental y de protección ante eventos naturales y de otro tipo.

Ella ha dedicado toda su vida profesional a la realización de actividades didácticas para preparar a los pequeños en estos conocimientos, imprescindibles.

“Estos niños llevan su aprendizaje a sus familias, a sus padres, hay un encadenamiento de personas que van adquiriendo esta conciencia, de cómo enfrentar estos fenómenos, cómo cuidar la higiene de su entorno, los ríos, los mares, qué hacer ante los desastres que provoca un huracán, por ejemplo, y eso es muy necesario, incluso para preservar la vida”, puntualizó.

Niños como Julio César Cuéllar Rodríguez, Eulalia de la Caridad Rodríguez de la Riva y María Belinda Fernández Morales estaban muy felices con este encuentro donde aprendieron, jugando.

Eulalia de la Caridad declaró: “Hemos aprendido a cuidar la naturaleza, a nuestras familias, cómo hacer la evacuación de personas, cómo enfrentar un huracán, como proteger a los damnificados ante un desastre, es importante cuidar el medio ambiente porque vivimos de la naturaleza, tenemos que cuidarnos nosotros, las plantas y los animales”.

Maria Belinda, por su parte, explicó que con estos encuentros “podemos aprender cómo proteger el medio ambiente, cómo evacuar a las personas en situaciones como ciclones”.

Y agregó: “En estos juegos me han enseñado como arrojar los desechos, proteger ríos y playas. Yo cuido mi comunidad arrojando la basura en los lugares habilitados para eso, también limpiamos nuestras cuadras”.

“El medio ambiente se cuida, hay que proteger la naturaleza, los mares y ríos, no se puede arrojar basura en cualquier lugar, porque provoca daños, yo he reciclado latas, pomos, cartones. Es imprescindible cuidar el medio ambiente para que la naturaleza pueda vivir”, dijo, enfático, Julio César.