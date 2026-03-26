Meta y YouTube son declarados negligentes en caso de adicción a las redes sociales

La empresa de redes sociales Meta y el servicio de transmisión de video YouTube perjudicaron a una joven usuaria con características de diseño que eran adictivas y le causaron problemas de salud mental, según dictaminó un jurado el miércoles, lo que constituye una decisión histórica que podría exponer a las empresas de redes sociales a más demandas por el bienestar de los usuarios.

Meta y YouTube deberán pagar 4,2 millones de dólares por daños compensatorios y punitivos, y YouTube 1,8 millones.

El caso histórico, presentado por una mujer de 20 años identificada como K. G. M., acusaba a las empresas de redes sociales de crear productos tan adictivos como los cigarrillos o los casinos digitales. Citando funciones como el desplazamiento infinito y las recomendaciones algorítmicas, K. G. M. demandó a Meta, propietaria de Instagram y Facebook, y a YouTube, de Google, alegando que le provocaron ansiedad y depresión.

El veredicto del caso de K. G. M. —una de las miles de demandas presentadas por adolescentes, distritos escolares y fiscales generales estatales contra Meta, YouTube, TikTok y Snap, propietaria de Snapchat— supuso una importante victoria para los demandantes.

El fallo valida una novedosa teoría jurídica según la cual los sitios o aplicaciones de redes sociales pueden ocasionar daños personales. Es probable que influya en casos similares que se espera que lleguen a juicio este año, lo que podría exponer a los gigantes de internet a nuevos daños financieros y forzar cambios en sus productos.

El veredicto del miércoles sigue a la sentencia dictada esta semana por un jurado de Nuevo México en otro caso presentado por el fiscal general del estado, que declaró a Meta responsable de violar la ley estatal al no proteger a los usuarios de sus aplicaciones de los depredadores de menores. Ese jurado decidió el martes que Meta debía pagar 375 millones de dólares en ese caso.

El juicio en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, en California, comenzó el mes pasado y el jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, deliberó durante más de una semana para llegar a su veredicto. Los 6 millones de dólares en daños económicos son una gota en el océano para Meta y la empresa matriz de YouTube, Google, que ingresan miles de millones cada trimestre.