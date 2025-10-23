CENTRO DE PRONÓSTICOS, INSMET.

Fecha: 23 de octubre de 2025. Hora: 06:00 am.

AVISO DE CICLÓN TROPICAL No.5.

TORMENTA TROPICAL MELISSA.

... Melissa con lento movimiento en el mar Caribe...

Durante las últimas horas la tormenta tropical Melissa ha mostrado poco cambio sobre aguas del mar Caribe, moviéndose lentamente al oeste-noroeste, con ligeras fluctuaciones en su velocidad de traslación, que ahora es de 6 kilómetros por hora. A las seis de la mañana su región central se estimó en los 15.0 grados de latitud Norte y los 75.0 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 370 kilómetros al sudeste de Kingston, Jamaica. Melissa continúa con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central ascendió a 1002 hectoPascal.

En las próximas veinticuatro horas este sistema mantendrá similar velocidad de traslación, inclinando gradualmente su trayectoria al noroeste y luego al norte. La tormenta tropical Melissa se mantendrá con poco movimiento durante los próximos días sobre el mar Caribe central, al sur de las Antillas Mayores. Las condiciones oceánicas y atmosféricas serán favorables para su gradual intensificación.

Dada la posición actual, su lento movimiento sobre las aguas cálidas del mar Caribe y la época del año, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este sistema, que representa un peligro potencial para nuestra área geográfica.

El próximo aviso de ciclón tropical relacionado con este sistema se emitirá a las seis de la tarde de hoy jueves.