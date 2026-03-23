Más allá del diagnóstico, ¿cómo vivir con glaucoma? (+Audio)

— ¿Cómo podemos definir el glaucoma y por qué a menudo la población la denomina como la ceguera silenciosa?

«En efecto, el glaucoma es una palabra muy usada por la población. Es una neuropatía óptica, una afectación del nervio óptico y más que una enfermedad es un grupo de enfermedades porque existen aproximadamente 60 padecimientos, todos englobados dentro del término glaucoma y que poseen un denominador común.

«El glaucoma es una afectación de la capa de fibra nerviosa de la retina, que salen de este nervio óptico y la expresión de este daño en el campo visual. O sea, son defectos específicos que se provocan en el campo visual. El factor de riesgo fundamental de este glaucoma, aunque no es el único, es la hipertensión ocular.

«Y sí, es la primera causa de cegueras irreversibles conocido popularmente como el ladrón silente de la visión».

— ¿Doctor, el glaucoma puede ser asintomático al principio?

«De todas las enfermedades oculares, es precisamente el glaucoma la más estudiada y paradójicamente la menos comprendida. Tiene un comienzo insidioso, generalmente asintomático, o sea, los pacientes no se percatan que están padeciendo glaucoma hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad. Es por eso tan importante luchar y prevenir los factores de riesgo».

— Hablemos entonces de factores de riesgo, ¿quiénes son las personas que tienen mayor riesgo de desarrollarlo? ¿Es solo cuestión de edad o influyen otras causas? Explíquenos.

«¿Cuáles son estos factores de riesgo? El color de la piel negra, tener un familiar de primer grado con la enfermedad, las miopías, la diabetes mellitus, las enfermedades vasculares y la hipertensión ocular, que es el principal factor de riesgo que tiene el desarrollo de glaucoma y es, de todos, el único prevenible y tratable hasta el momento.

«Con respecto a la edad. Si bien la edad aumenta la prevalencia de glaucoma, podemos tener niños recién nacidos con glaucoma congénito, podemos tener glaucoma infantil, glaucoma en cualquier etapa de la vida, glaucoma juvenil y el glaucoma primario de ángulo abierto que es el más frecuente y que aparece ya por lo general después de los 40 años».

— Ahora, si el glaucoma no presenta síntomas iniciales, ¿cómo podemos detectarlo a tiempo?

«Pues, lamentablemente, no hay forma de saberlo si no se busca y se lucha activamente por pesquisar a todas las personas que están en riesgo de padecerlo. Es por eso la importancia que se le concede, no sólo a tener un Día internacional del glaucoma, que es el día 12 de marzo, sino a dedicar toda una semana completa a la lucha contra esta enfermedad».

— Se dice que el daño que causa el glaucoma es irreversible, pero se puede tratar. ¿Podría explicarnos en qué consisten los tratamientos actuales?

«El glaucoma es una enfermedad crónica, o sea, no se cura, no tiene cura, pero sí tiene tratamiento y podemos controlar los efectos que provoca en la visión esta enfermedad. ¿Cómo lo podemos controlar? Con el uso del colirio para disminuir la presión intraocular o, incluso, podemos usar algunos tratamientos sistémicos como la acetazolamida, a la que muchas veces tenemos que recurrir.

«También se pueden utilizar los tratamientos con láser, e incluso llegar a la cirugía cuando hemos agotado los métodos menos invasivos. Pero no tiene cura el glaucoma, eso tenemos que dejarlo claro, el glaucoma es una enfermedad crónica. Una vez que usted es diagnosticado como paciente glaucomatoso, a usted lo va a acompañar el resto de su vida esta enfermedad. Podríamos controlar, podríamos operar, podríamos lograr que las presiones intraoculares estén controladas, pero no vamos a lograr nunca curar la enfermedad».

— Para terminar, nos gustaría aclarar un mito común, ¿tener glaucoma significa inevitablemente quedarse ciego? ¿Cómo puede una persona diagnosticada llevar una vida normal?

«Padecer glaucoma no debería ser sinónimo de emprender un camino hacia la ceguera, cosa que es posible, pero solo cuando no se establece un diagnóstico precoz, cuando no se pone un tratamiento efectivo, cuando el paciente no responde a ellos de manera adecuada y no se controla y se realiza un seguimiento estable al padecimiento. Si esto sucede, el glaucoma puede ser perfectamente controlado, los efectos sobre la visión pueden ser atenuados o por lo menos minimizados y el paciente puede tener una visión satisfactoria al final de su vida. Si todo esto se cumple, un paciente con glaucoma no tiene que ser un paciente ciego».