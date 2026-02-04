Madrugada notablemente fría en occidente



Nota Meteorológica No 3.

Centro de Pronósticos, INSMET.

Fecha: 04 de febrero de 2026 Hora: 10:00 am.



La poca nubosidad en combinación con los vientos en calma desde el final de la noche y las primeras horas de la madrugada de hoy favoreció el descenso de las temperaturas hacia zonas del interior de las regiones occidental y central.

Como resultado la madrugada fue notablemente fría en la región occidental hacia localidades del interior, así como en zonas puntuales de la región central, siendo fría en el resto de estos territorios con valores de temperatura mínima entre 10 y 13 grados Celsius.

El valor más bajo de 4.4 grados Celsius se registró en la estación de Indio Hatuey, provincia de Matanzas.

En la estación de Casa Blanca, La Habana se registró una temperatura mínima de 13.0 grados Celsius.

En la siguiente tabla se recogen los datos de temperatura mínima inferiores e iguales a 10 grados Celsius.

La tarde será ligeramente invernal con temperaturas máximas entre 22 y 25 grados Celsius en occidente y centro, hasta 27 grados Celsius en la porción sur oriental.

La noche será fría, con temperaturas entre 14 y 17 grados Celsius en las regiones occidental y central, en el oriente estarán entre 17 y 20 grados Celsius.