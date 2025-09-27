Lluvias intensas en el Oriente cubano

Una extensa zona de bajas presiones, asociada a una activa onda tropical, ha mantenido el predominio de nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del oriente cubano, así como sobre Las Bahamas, La Española, Jamaica y la porción norte del mar Caribe central.

La proximidad de este sistema al territorio nacional en combinación con los factores locales y orográficos incentivaron la ocurrencia de numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la región oriental, con acumulados de precipitación en veinticuatro horas que han resultado significativos. Hasta este momento se reportan un total de 22 pluviómetros con acumulados superiores a los 80.0 milímetros, en 14 localidades se superaron los 100 milímetros, y de ellos, cuatro pluviómetros sobrepasaron los 200 milímetros de lluvia en la provincia de Guantánamo.

Acumulados de precipitaciones más significativos reportados por el Instituto de Meteorología.

Independientemente de su evolución y trayectoria, este sistema continuará generando inestabilidad en el área geográfica y al combinarse con el suficiente contenido de humedad, los factores a escala local y la orografía del oriente cubano, mantendrá numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas desde Camagüey hasta Guantánamo, los que en la tarde se extenderán hacia la región central. Estas lluvias pueden llegar a ser fuertes e intensas en algunas localidades, principalmente en zonas montañosas.