Lluvias intensas en el Oriente cubano
En Imías, el cause del río producto de las intensas lluvias, ha sobrepasado y averiado el puente provisional que daba acceso hacia la demarcación del Consejo Popular Jesús Lores. Las imágenes —tomadas desde la página de Facebook de Radio Guantánamo— han sido compartidas desde el lugar por el internauta Ramón Frómeta.

Tomado de la página de Facebook del Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología

Sábado, 27 Septiembre 2025 16:26

Nota Meteorológica No 1.

Centro de Pronósticos, INSMET.

Fecha: 27 de septiembre de 2025. Hora: 1:00 pm.

Una extensa zona de bajas presiones, asociada a una activa onda tropical, ha mantenido el predominio de nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del oriente cubano, así como sobre Las Bahamas, La Española, Jamaica y la porción norte del mar Caribe central. 

La proximidad de este sistema al territorio nacional en combinación con los factores locales y orográficos incentivaron la ocurrencia de numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la región oriental, con acumulados de precipitación en veinticuatro horas que han resultado significativos. Hasta este momento se reportan un total de 22 pluviómetros con acumulados superiores a los 80.0 milímetros, en 14 localidades se superaron los 100 milímetros, y de ellos, cuatro pluviómetros sobrepasaron los 200 milímetros de lluvia en la provincia de Guantánamo. 

Acumulados de precipitaciones más significativos reportados por el Instituto de Meteorología.

Independientemente de su evolución y trayectoria, este sistema continuará generando inestabilidad en el área geográfica y al combinarse con el suficiente contenido de humedad, los factores a escala local y la orografía del oriente cubano, mantendrá numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas desde Camagüey hasta Guantánamo, los que en la tarde se extenderán hacia la región central. Estas lluvias pueden llegar a ser fuertes e intensas en algunas localidades, principalmente en zonas montañosas.