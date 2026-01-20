Jusvinza: esperanza contra las secuelas del Chikungunya (+Audio)

Julio Baldomero Hernández, director de investigaciones clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) comentó que a mitad de tratamiento en los dos estudios clínicos, cuyos diseños de administración del producto inyectable son diferentes, así como los grupos conformados; se percibe que los pacientes tratados con Jusvinza presentan una mejoría clínica, que el producto tiene un adecuado perfil de seguridad y hay una máxima adherencia a la investigación.

El Centro de Referencia Nacional para Enfermedades reumáticas, ubicado en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de octubre, es uno de los cuatro centros que acoge el estudio clínico en la capital, desde allí llegó el Dr Jorge Alexis Gómez Morejón para compartir en el encuentro los resultados preliminares de esta investigación que en la capital incluyó a 174 pacientes y que nombraron Fénik.

Jusvinza es un medicamento de la biotecnología cubana que controla la hiperinflamación y regular la respuesta inmune, aprobado para tratar enfermedades como la artritis reumatoide y la COVID-19.

Reposicionar este fármaco que no fue creado para tratar el chikungunya ha sido en palabras de la Dra. María del Carmen Domínguez, investigadora principal del estudio, un ejercicio científico bien difícil, así lo manifestó este lunes en el diálogo de científicos y expertos de la salud con el presidente Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución.

El reconocido reumatólogo y director del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, Dr. Miguel Estevez del Toro, para realzar la importancia de Jusvinza como medicamento que puede frenar la progresión de los dolores articulares, dijo que se está ante una enfermedad, el Chikungunya, donde un grupo importante de enfermos pasan los tres meses de evolución aun con muchos dolores, por lo que comienzan a padecer una artopatía crónica inflamatoria, lo que limita la calidad de vida y el estado funcional de los pacientes.

Los investigadores informaron que la próxima semana, como parte de los deberes éticos, iniciará la administración de Jusvinza a los grupos de pacientes que recibieron durante el estudio el tratamiento convencional.

Tras conocer estas conclusiones parciales, el mandatario cubano, acompañado por el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, exhortó a los científicos e investigadores a continuar los promisorios estudios que concluyen en febrero y volver con las conclusiones, ya que -manifestó-hay resultados.

En este mismo encuentro la viceministra de Salud, Carilda Peña García, informó que en los últimos siete días hay un incremento de casos de chikungunya con respecto a la semana anterior, aunque de acuerdo al corredor endémico del síndrome febril ya Cuba no se encuentra en el estado de epidemia, sino de alarma.

En tal sentido, el Dr. Raúl Guinovart Díaz, director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, expresó que, aunque los pronósticos matemáticos son muy alentadores, se puede mantener en el tiempo las incidencias de casos febriles, por tanto llamó la atención sobre la necesidad de seguir el control de vectores.

Escuche y descargue la propuesta radial.