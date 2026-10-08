Isaías se convirtió en primer huracán de la temporada 2026

Según precisó la institución científica desde su perfil en la red social Facebook, un avión de reconocimiento halló que la presión central descendió hasta 982 hectoPascal, mientras el sistema se desplazó al este nordeste con una velocidad de traslación de 15 kilómetros por hora.

A las seis de la tarde de este miércoles, el centro de Isaías se estimó en los 22,8 grados de latitud Norte y 92,8 grados de longitud Oeste, posición que lo ubicó a unos 360 kilómetros al oeste noroeste de Progreso, México.

El organismo meteorológico precisó que el huracán no representa peligro para Cuba, aunque se espera que encuentre condiciones favorables para su desarrollo antes de tocar tierra en la costa sur de Estados Unidos.

Isaías constituye el primer huracán de la temporada ciclónica 2026, una de las más tardías en registrar la formación de un organismo de este tipo.

El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las seis de la tarde de este jueves.