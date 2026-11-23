Sobre el sudeste del golfo de México y cerca del occidente cubano, durante las próximas horas, las condiciones meteorológicas serán propicias para un incremento de la inestabilidad atmosférica. El aire cálido, húmedo e inestable en combinación con otros factores en niveles bajos, medios y altos, darán lugar a la posible formación de una zona de bajas presiones al final de la noche de mañana martes, la cual se moverá al nordeste hacia la península de La Florida y las Bahamas.

Esta situación incrementará la probabilidad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el occidente del país desde la tarde y noche de mañana martes 24 y durante el miércoles 25, que luego se extenderán a las regiones central y oriental.

Las lluvias serán fuertes e intensas en algunas localidades del occidente. En áreas de chubascos y tormentas eléctricas se incrementará la fuerza de los vientos, la altura de las olas y no se descarta de manera aislada la ocurrencia de tiempo severo.

Posteriormente, un frente frío avanzará por el golfo de México, interactuando con esta situación meteorológica y llegará a la región occidental entre la noche del miércoles 25 y la madrugada del jueves 26, lo que mantendrá alta la probabilidad de lluvias.

Un próximo aviso especial se emitirá en caso de ser necesario.