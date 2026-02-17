Instituto de Biotecnología de las Plantas, líder de la ciencia cubana (+Audio)

Un logro incuestionable de la prestigiosa institución es la producción de semilla original de papa en sistemas de inmersión temporal.

Tatiana Pichardo Moya, ingeniera en sanidad vegetal, ofreció declaraciones a la radio, en tanto la Doctora en Ciencias Marisol Freire Seijo, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del IBP, se refirió a los resultados en el protocolo para la propagación de patrones de cítricos de alta calidad y otros cultivos.

A la visión de Fidel se debe la creación, hace más de 30 años, del Instituto de Biotecnología de las Plantas (IBP), centro adscrito a la Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas, y que, por sus extraordinarios resultados, constituye un orgullo para la ciencia cubana; sin embargo, los esfuerzos de sus hombres y mujeres, reciben los impactos directos del inhumano bloqueo económico comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos contra el Cuba.

En este sentido, el bloqueo económico, recrudecido por el genocida cerco petrolero de Washington al pueblo de Cuba, también afecta el vínculo con otros científicos del mundo, explicó la doctora Marisol Freire Seijo, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del (IBP).

En su visión de futuro, el instituto, que tiene entre sus méritos haber merecido dos premios de innovación tecnológica, mantiene un programa para la formación de doctores y másteres en biotecnología vegetal, consolida relaciones comerciales y de intercambio académico con más de 30 países, edita una revista científica y, desde 1993, convoca cada dos años al Simposio Internacional de Biotecnología Vegetal, al que acuden reconocidos especialistas de todo el mundo.

Instituto de Biotecnología de las Plantas, un centro líder de la ciencia cubana en Villa Clara, en el cual todos los días, es preciso saltar los muros inmensos del bloqueo para seguir empujando un país desde el centro de la isla.