Inmersa Villa Clara en ensayo clínico con nuevo fármaco cubano contra el cáncer

Concebido como alternativa para el tratamiento del cáncer, el candidato terapéutico Anti PD1 2C12 es un anticuerpo monoclonal con características similares al pembrolizumab, uno de los tratamientos empleados internacionalmente para estimular la respuesta del sistema inmunitario frente a las células tumorales.

El desarrollo del 2C12 constituye una nueva expresión de los esfuerzos de la ciencia cubana por generar alternativas propias para el tratamiento del cáncer y avanzar hacia una mayor soberanía en materia de medicamentos. Foto de la autora.

Según dio a conocer el máster Juan Carlos Crespo Franco, coordinador de los ensayos clínicos en el Hospital Oncológico “Celestino Hernández Robau” de Villa Clara, el nuevo preparado vacunal se administra en casos con melanoma metastásico avanzado que no pueden ser tratados con cirugía, en pacientes con tumor de pulmón metastásico, con segunda línea de tratamiento y en pacientes con linfoma Hodgkin refractario .

Más de 25 pacientes de las provincias de Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara ya están incluidos en el ensayo clínico con una respuesta favorable al tratamiento.

Crespo Franco subrayó que hasta el momento los resultados son notables. Los pacientes refieren buen estado de ánimo y apetito y, sobre todo, una evolución favorable ante lo estudios imagenológicos, lo que habla de la eficacia del tratamiento

El Anti PD1 2C12 reporta reacciones mínimas, por lo que su administración es segura e inocua.

Enfocado en la obtención y producción de nuevos biofármacos destinados al tratamiento del cáncer y otras enfermedades no transmisibles, el CIM es una de la instituciones más emblemáticas de la biotecnología cubana. Foto: Tomada de Cubadiplomática

Este producto constituye una nueva opción terapéutica ante las dificultades que enfrenta la isla para adquirir medicamentos como consecuencia de sus elevados precios y el cerco económico y financiero de los Estados Unidos .

El ensayo clínico se desarrolla solo en dos provincias del país: en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología y el Hospital Clínico-Quirúrgico Hermanos Ameijeiras de la capital cubana; y en Villa Clara en el Hospital Oncológico “Celestino Hernández Robau”.

La doctora Ana de la Torre, al frente de este ensayo, hace un llamado a los pacientes a acudir a sus especialistas para pedir información sobre el estudio y valorar posible inclusión .

En la actualidad, Villa Clara se mantiene como el segundo sitio nacional en el desarrollo de ensayos clínicos; en el caso del Hospital Oncológico tiene 37 ensayos, de ellos el 50 % ya cerrados con seguimiento a sus pacientes y 18 en ejecución, lo que habla de la profesionalidad en la conducción, ejecución y resultados de estos estudios.

El desarrollo del 2C12 constituye expresión de la grandeza de los científicos cubanos, quienes en tiempos de crisis se crecen para hallar soluciones terapéuticas y avanzar hacia una mayor soberanía tecnológica en función de la salud del pueblo.