Imelda se fortalece sobre las Bahamas

La región central de Imelda fue estimada a las seis de la mañana en los 25.6 grados de latitud Norte y los 77.1 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa en las inmediaciones de las Bahamas, a unos 70 kilómetros al norte de la isla Nassau y a 130 kilómetros al sur-sudeste de la isla Gran Ábaco. Actualmente se mueve con un rumbo próximo al norte a 13 kilómetros por hora.

Durante las próximas 12 a 24 horas este sistema se mantendrá con similar trayectoria y velocidad de traslación a medida que continúa ganando en organización e intensidad, convirtiéndose en huracán durante los próximos días.

Independientemente de su evolución y futura trayectoria, este sistema continuará generando inestabilidad sobre nuestra área, lo que unido a los altos valores de humedad relativa, los factores de escala local, la orografía y el calentamiento del día favorecerán la ocurrencia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en las regiones central y oriental del país. Estas lluvias pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades, fundamentalmente en zonas montañosas.

El próximo aviso de ciclón tropical sobre este sistema se emitirá a las seis de la tarde de hoy lunes.