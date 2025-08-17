CENTRO DE PRONÓSTICOS, INSMET.

Fecha: 17 de agosto de 2025. Hora: 6:00 pm.

AVISO DE CICLÓN TROPICAL No. 9

Huracán Erin se mueve al norte de La Española

El huracán Erin se ha desplazado durante el día de hoy por los mares al norte de Puerto Rico y La Española, debilitándose ligeramente desde esta madrugada, aunque continúa siendo un intenso huracán. Sus vientos máximos sostenidos ahora son de 205 kilómetros por hora, con rachas superiores, por lo es un huracán categoría tres en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de cinco. Su presión mínima central ha ascendido hasta 946 hectoPascal.

A las seis de la tarde el centro del huracán Erin se estimó en los 21.8 grados de latitud Norte y los 68.7 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 255 kilómetros al este de la isla Gran Turca, en la porción sur del archipiélago de las Islas Turcas y Caicos, así como a 465 kilómetros al noroeste de San Juan, Puerto Rico. Se desplaza con un rumbo próximo al oeste-noroeste, disminuyendo su velocidad de traslación a 20 kilómetros por hora.

Durante las próximas 12 a 24 horas, el huracán Erin se mantendrá con un rumbo y velocidad de traslación similar, comenzando a girar gradual su trayectoria al noroeste y luego al norte mañana lunes. El sistema continuará como un intenso huracán por los mares al nordeste de las islas Turcas y Caicos.

Este sistema ciclónico no ofrece peligro para Cuba, no obstante, el Centro de Pronósticos mantiene una estrecha vigilancia sobre su evolución y futura trayectoria.

El próximo aviso de ciclón tropical sobre el huracán Erin se emitirá a las seis de la tarde de este lunes.