CENTRO DE PRONÓSTICOS, INSMET.
Fecha: 16 de agosto de 2025. Hora: 6:00 pm.
AVISO DE CICLÓN TROPICAL No. 8.
Huracán Erin al norte de las Antillas Menores
Durante la tarde de hoy el huracán Erin se ha desplazado al norte de las Antillas Menores mientras continúa ganando más en organización e intensidad. Su presión mínima central descendió a 915 hectoPascal y los vientos máximos sostenidos han incrementado a 260 kilómetros por hora con rachas superiores, por lo que se clasifica como un huracán categoría cinco en la escala Saffir-Simpson.
A las seis de la tarde el centro del huracán Erin se estimó en los 20.0 grados de latitud Norte y los 64.2 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 260 kilómetros al nordeste San Juan, Puerto Rico. Se desplaza con un rumbo próximo al oeste y ha disminuido su velocidad de traslación a 24 kilómetros por hora.
Durante las próximas 24 horas, Erin transitará al norte de las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Comenzará a girar hacia el oeste noroeste y continuará disminuyendo su velocidad de traslación, mientras estará fluctuando en su intensidad.
Actualmente este huracán no ofrece peligro para Cuba, no obstante, el Centro de Pronósticos mantiene una estrecha vigilancia sobre su evolución y futura trayectoria.
El próximo aviso de ciclón tropical sobre el huracán Erin se emitirá a las seis de la tarde de mañana domingo.