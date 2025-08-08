🤖 GPT-5 ya está aquí: Más rápido, seguro e inteligente

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, comparó el salto tecnológico con la transición de las pantallas pixeladas a la Retina Display de Apple.

“Por primera vez, parece que hablas con un experto en cualquier tema”, declaró durante una conferencia previa al anuncio. GPT-5 integra un modelo de razonamiento avanzado como opción predeterminada, eliminando la necesidad de seleccionar manualmente la función “Pensar más” que existía en versiones anteriores.

El nuevo modelo ofrece tres variantes: GPT-5 estándar, GPT-5 mini (para usuarios que superen el límite de uso gratuito) y GPT-5 Pro, exclusivo para suscriptores del plan Pro de 200 dólares mensuales. Los usuarios Plus tienen acceso significativamente mayor que las cuentas gratuitas, mientras que los clientes Pro pueden usar GPT-5 sin restricciones.

En pruebas internas, GPT-5 demostró ser más rápido y preciso que su predecesor, o3, reduciendo en un 80% los errores fácticos en respuestas complejas. Además, OpenAI destaca su nuevo sistema Safe Completions, diseñado para equilibrar utilidad y seguridad. Alex Beutel, líder de investigación en seguridad, explicó que el modelo ahora evita detalles peligrosos en consultas ambiguas, como preguntas sobre materiales inflamables, sin sacrificar la ayuda al usuario.

GPT-5 también mejora en consultas médicas, adaptando respuestas al nivel de conocimiento del usuario y sugiriendo cuándo consultar a un profesional. En codificación y escritura, la compañía afirma que el chatbot genera textos más persuasivos y código más eficiente.

Junto al modelo, OpenAI introdujo nuevas funciones en ChatGPT, como personalización de colores en chats e integración automática con Gmail, Google Calendar y Contacts para suscriptores Pro.

También añadió cuatro personalidades preestablecidas (cínico, robot, oyente y nerd) en Instrucciones Personalizadas, y retiró el modo de voz estándar para priorizar la versión avanzada, más precisa en reconocimiento de matices del habla.

Sobre la inteligencia artificial general (AGI), Altman evitó el término pero reconoció que GPT-5 acerca a la compañía a sistemas “realmente capaces”, aunque aún falta un componente clave: la capacidad de aprender de forma autónoma. “Si me hubieran dicho hace cinco años que tendríamos esto hoy, lo habría visto como un gran paso hacia algo similar a la AGI”, concluyó.

