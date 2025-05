Fumar, del placer a la muerte

Cada año, el 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud-OMS- y sus socios a nivel mundial celebran el Día Mundial Sin Tabaco, destacando los riesgos para la salud asociados con su consumo y abogando por políticas eficaces para reducirlo.

La población cubana se encuentra protegida mediante una legislación nacional, el acuerdo 5 mil 570 de 2005 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, que permite controlar la venta de cigarrillos a menores y regular la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados, en instituciones de salud y educación.

En Cuba el tabaquismo es el responsable de más del 80 por ciento de la incidencia y muerte por cáncer de pulmón que cada año mata a unos cinco mil habitantes y se detecta una cifra similar en esa localización.

Tengo un hijo que fuma tabaco desde los 17 años de edad y actualmente cumplirá 44 años. Al principio pensaba que podía detenerse de forma espontánea, pero lo cierto es que ahora ya es muy tarde. Es que por lo general el mal hábito se adquiere en edades tempranas de la adolescencia por imitación a amigos, compañeros de estudios o familiares, y se desconocen las consecuencias de la acción. En esos momentos lo consideran una diversión y una manera de olvidar los problemas personales.

Al pasar el tiempo paulatinamente se hace hábito y no hay manera de dejarlo atrás: la mala costumbre se arraiga en la cotidianidad. Los fumadores son personas totalmente dependientes de la adicción. No obstante, a un fumador nunca le diga que lo es porque siempre lo negará: tampoco le hable de que es imposible detener el vicio, aunque es verdad. Sin embargo, tanto usted como yo sabemos lo que significa que no tenga a la mano el dañino producto que causa el desespero que a veces raya en la locura. Según estudios realizados el humo del tabaco contiene más de cuatro mil sustancias tóxicas que causan enfermedades como cáncer, enfisema, infarto, hipertensión, diabetes y muchas otras. Todos los cigarros producen daños a la salud, propia y de terceros, sin importar si dicen ser “light” o “suaves.”

Según los expertos el tabaco mata a ocho millones de personas cada año,7 millones de fumadores activos y más de un millón de no fumadores afectados por humo de fuente ajena, incluyendo un millón en las Américas. La esperanza de vida de los fumadores es al menos 10 años menos que la de los no fumadores.

Cuando se inhala en pequeñas cantidades, la nicotina causa una sensación placentera y distrae al consumidor de sensaciones desagradables. Esto hace que el usuario de tabaco quiera consumir más. La nicotina actúa en la química del cerebro y el sistema nervioso central, afectando el estado de ánimo del fumador.

La palabra tabaco proviene de Tobago, una caña con forma de pipa que utilizaban los indígenas del Caribe y, los españoles descubrieron cuando llegaron a América.

Los habanos, tabaco o puro en los que el 100 por ciento del tabaco por el que está compuesto es cultivado y manufacturado en Cuba se clasifican en cinco colores: claro, colorado, colorado claro, colorado maduro y maduro.

El tabaco es cultivado en zonas de clima templado/cálido y con húmeda media/elevada. El tabaco masticable, es menos cancerígeno, pero también es adictivo. La berenjena tiene una alta concentración de nicotina. Unos nueve kilogramos de berenjenas contienen igual cantidad de nicotina que un cigarro.

EL mayor exportador de cigarros finos en el mundo es La República Dominicana. Los 3 países más fumadores del mundo son: en primer lugar, Kiribati (Australia) tiene la tasa más alta de fumadores en el mundo. Después le sigue Montenegro, siendo el país con más fumadores de Europa. Y, en tercera posición, se encuentra Grecia.

Por el contrario, los países menos fumadores son Ghana, Etiopía, Nigeria, Eritrea y Panamá. En Nueva Zelanda y Australia, fumar es un lujo, ya que es donde se vende el tabaco más caro.

Se tiene la acertada idea de que en un día se pueden fumar aproximadamente hasta tres cajas de cigarros y en el caso del tabaco igual número de unidades. Por el daño que causan esas cifras a la salud humana lo cierto es que a la vuelta de de los años las personas no fueron las fumadoras, sino que fueron ellas las consumidas por el vicio.